Прокуратура нашла виновников замерзания жильцов "Демидов парка"

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в многоэтажном жилом доме по адресу ул. Прудская, 40, в Новоалтайске, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной для проверки послужили сообщения СМИ и жалобы жильцов в связи с низкой температурой в квартирах.

"Выявлены отклонения при строительстве здания (в кладке заполнения каркаса, в межквартирных перегородках – неполное заполнение раствором части вертикальных швов), имеются усадочные трещины; заужены проходные сечения в узлах подключения приборов отопления", – уточнил прокурор Новоалтайска Василий Воробьев.

Кроме того, к разбалансировке системы отопления привело разрешение собственникам квартир вносить изменения в систему отопления, в том числе менять приборы и расширять контуры системы отопления на лоджии.

Компании-застройщику внесено представление об устранении выявленных нарушений. Директора управляющей компании привлекли к административной ответственности за нарушение правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах.

Напомним, жильцы дома "Демидов парк" в Новоалтайске замерзают в собственных квартирах. В морозы, по словам людей, температура опускалась до +5 градусов. Люди винят в этом застройщика, который некачественно построил здание. Минстрой ранее выразил позицию, что люди замерзают, потому что еще не весь дом заселен: в ЖК на 778 квартир живут лишь 12 семей. А застройщик заявляет, что во всем виновата котельная.