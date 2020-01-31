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Назван округ в Алтайском крае, где Грудинин может пойти в Госдуму

, ИА "Амител"
Коммунисты предлагают ему избираться по Славгородскому округу
Павел Грудинин / Фото: zakprf44.ru

Павел Грудинин / Фото: zakprf44.ru

Алтайское реготделение КПРФ пригласило Павла Грудинина избираться в Госдуму в Алтайском крае. Ему предложили Славгородский одномандатный избирательный округ, сообщает "Коммерсантъ".

Политологи полагают, что бывший кандидат в президенты может согласиться на такое приглашение, так как выборы пройдут вдали от шумихи насчет дележа имущества с бывшей женой.

Кроме того, на решение политика может повлиять тот факт, что на президентских выборах в Алтайском крае за него проголосовали 23,6% избирателей. Это вдвое больше, чем в среднем по России (11,7%).

Однако далеко не все политологи положительно оценивают шансы Грудинина на победу. Так, Константин Лукин обратил внимание, что по этому округу в прошлый раз избирался в Госдуму бывший спикер АКЗС Иван Лоор.

"Иван Лоор – выходец из славгородского округа, – подчеркнул эксперт. – Он там родился, много лет жил и работал, люди старшего поколения, которые сейчас там живут, знают его лично, поэтому у него больше мобилизационных возможностей".

Поэтому если 64-летний Лоор решит снова избираться по Славгородскому округу, то у Грудинина не так много шансов, уверен Лукин.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.01.2020 12:27
- гость -

...он не сказал в каком именно районе она произошла,чтоб не обидеть другие районы,где могла произойти точно такая же история... (С)

31.01.2020 12:33
гость

если 64-летний Лоор

Ему пора заниматься внуками, а чтобы было на что, миллиардер Грудинин ему поможет. После чего Лоор снимется в пользу Грудинина, так как увидит в нем реальную силу, способную вывести и Славгородский район, и Алтайский край, на уровень жизни грудинского предприятия "Имени Ленина" в Московской области

31.01.2020 12:37
- гость -

Пусть идет Грудинин, может хоть что то поменяется. То что есть сейчас просто плохо.

31.01.2020 12:45
- гость -

Ежели не будет тотальной фальсификации пройдет в Думу - 146%!!!

31.01.2020 12:49
Сибиряк из Рубцовска

А коммунист то ненастоящий!!!

31.01.2020 12:56
- гость -

не пройдёт грудинин

31.01.2020 12:56
Eugene

31.01.2020 12:49
Сибиряк из Рубцовска

А нам не интересно какой ты коммунист, если выражаться литературно.

Грудинин может и не быть коммунистом, не принципиально.

31.01.2020 12:59
Славгородец

Железно выберут. Даже фальсификации ер не помешают.

31.01.2020 13:04
М

Почему Грудинин сбрил усы?
"До президентских выборов Грудинин поспорил с блогером и журналистом Юрием Дудем, что сбреет усы, если наберет меньше 15% голосов. В итоге, по официальным данным ЦИК, кандидат от КПРФ получил 11,77%.
Однако сначала Грудинин попытался уклониться от обещания сбрить усы. Он заявил, что выполнит условие пари, если Дудь признает выборы честными."
хитёр бобёр! ребяты, держите с ним ухо востро! у товарищей с миллиардами на офшорных счетах "поднятыми на клубнике" явно особые качества)

31.01.2020 13:25
гость

Один в один как Петросян.
Оба бросили своих старых жён ради молодых девиц и теперь с ними судятся из-за нажитых в поте лица миллиардов.

31.01.2020 13:43
- гость -

Ссыкло ваш Грудинин, лучше Танюху выбрать......

31.01.2020 14:25
- гость -

смелый был Ельцын

31.01.2020 14:40
- гость -

Грудинину избираться от Барнаула, отстаивать недопустимость вырубки парков под ФОК и найдет поддерждку граждан на фоне катастрофического падения рейтингов кандидатов от других партий. Делать это Грудинину нужно уже сейчас, работать с общественным мнением.

31.01.2020 15:42
- гость -

Вы правда считаете, что клубничному Павлику есть до вас и ваших чаяний какое-то дело? Наивные хомячки

31.01.2020 16:29
- гость -

в шоке от хомячков! вам что медведев, что Грудинин., так что хлебайте ....

31.01.2020 18:21
гость

Я бы сказал, что Медведев, что Грудинин, что Навальный, что Касьянов, даже что Иванов с Сидоровым вместе, так что хлебайте ...

31.01.2020 20:16
Геннадий

Лучшей кандидатуры как Грудилин ненайти Славгородцы это знают

1.02.2020 05:58
Александр

Если без фальсификаций, то Грудинин победит в любом регионе нашей страны!!!!

1.02.2020 09:33
Вадим

Какого ... ему тут делать? Своих тунеядцев не хватает? Земляков кормить еще ладно, свои же, а чужие пусть идут лесом.

1.02.2020 19:36
VLADIMIR

Этот барыга и жулик находится под крышей дядюшки ЗЮ, который протаскивает своего спонсора в думу. Украденный миллиард разделят после предоставления Паше неприкосновенности...

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