Частный дом загорелся в Барнауле. Огонь перекинулся на соседние постройки

Пожар произошел в доме по адресу Проездная, 13, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Очаг возгорания находится в доме на два хозяина. Сообщается, что пламя распространяется и перекинулось на дом № 15.

Столб дыма виден из разных частей города.

На месте происшествия работают пожарные. Подробности инцидента уточняются.