Частный дом загорелся в Барнауле. Огонь перекинулся на соседние постройки

Пожар произошел в доме по адресу Проездная, 13, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Очаг возгорания находится в доме на два хозяина. Сообщается, что пламя распространяется и перекинулось на дом № 15.
Столб дыма виден из разных частей города.
На месте происшествия работают пожарные. Подробности инцидента уточняются.
Комментарии
мимо ехал сегодня когда горело, по Меланжевой, там не только в проулок там по Меланжевой проехать с трудом удаётся, не чищено, тротуар завалили снегом с дорог Люди ходят по проезжей части. Если Франка выберут будет капут Барнаулу!