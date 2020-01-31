Спортивно-концертный комплекс обрушился в Санкт-Петербурге. Видео

Демонтажные работы завершились обрушением кровли и 80% стен спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщает издание "Фонтанка".

Площадь обрушения составила около 28 тысяч квадратных метров, уточнили в пресс-службе МЧС. ЧП случилось во время выполнения работ.

Момент обрушения попал на видеозапись. На ней видно, как газорезчик обрезает крепление кровли к стене и после этого конструкция начинает складываться словно карточный домик.

Мужчина успевает вскочить на ноги и побежать в направлении люльки, где находился его коллега, но не добегает до нее несколько шагов. Тело мастера-газорезчика ищут под руинами спасатели.

Как уточняет РИА "Новости", в мае 2018 года власти Санкт-Петербурга и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко подписали соглашение о реконструкции СКК "Петербургский".

Условием была реконструкция объекта с изменением его внешнего облика. К чемпионату мира по хоккею 2033 года на этом месте должна была появиться современная ледовая арена, вмещающая 20 тысяч зрителей.