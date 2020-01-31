Стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году

31 участок барнаульских автодорог вошел в программу ремонта по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщает пресс-служба мэрии.
Некоторые из подрядчиков уже определены. Это "Автодорстрой", "Алтайдорстрой", "Барнаульское ДСУ № 4", "Мостик" и "Патай".
На ремонтные работы выделено 905 млн рублей, в том числе 4 млн – на мероприятия по организации дорожного движения.
В число улиц, которые отремонтируют по БКАД, попали Антона Петрова, Мало-Тобольская, Молодежная, Попова, Пролетарская, Сиреневая, Северо-Западная, Ядринцева и другие.
Полный список подлежащих ремонту участков выглядит следующим образом:
Комментарии
да уж!
В городе необходимо расширять Павловский тракт с 4 до 8 полос движения с обустройством выделенок для ОТ. Также необходимо расширять мост на пр. Ленина около Нового Рынка, из-за чего стоит весь Ленинский. Помимо этого необходимо расширять улицы Челюскинцев и Матросова.
На Челюскинцев необходимо обособить трамвайные пути, чтобы машины на них не заезжали. Улица Матросова загружается с улиц Антона Петрова, Георгия Исакова и Юрина. Улица Матросова слишком узкая и нуждается в расширении.
Если Павловский тракт и пр. Ленина встанут, то будут виноваты не автомобилисты, а наши дорожники и администрация, которые ничего не делают. Со времён СССР палец о палец ещё не ударили. Позорище!
Змей красава, все правильно сказал.