Стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году

31 участок барнаульских автодорог вошел в программу ремонта по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщает пресс-служба мэрии.

Некоторые из подрядчиков уже определены. Это "Автодорстрой", "Алтайдорстрой", "Барнаульское ДСУ № 4", "Мостик" и "Патай".

На ремонтные работы выделено 905 млн рублей, в том числе 4 млн – на мероприятия по организации дорожного движения.

В число улиц, которые отремонтируют по БКАД, попали Антона Петрова, Мало-Тобольская, Молодежная, Попова, Пролетарская, Сиреневая, Северо-Западная, Ядринцева и другие.

Полный список подлежащих ремонту участков выглядит следующим образом: