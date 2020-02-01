Новые правила увольнения вступили в силу в России

Запущенный процесс перехода на электронные трудовые книжки в России повлек за собой и другие изменения законодательства в области отношений работника и работодателя.
Одним из изменившихся аспектов стал список документов, которые должны выдать сотруднику при увольнении. К стандартному перечню добавилась форма СТД-Р, в которую работодатель должен внести все сведения о трудовой деятельности бывшего сотрудника и вручить документ ему.
Напомним, что переход на электронную трудовую книжку носит заявительный характер. Желающим получить ее следует написать обращение к своему работодателю до конца 2020 года.
Есть четыре варианта:
- Сотрудник пишет заявление работодателю в произвольной форме (до 31 декабря 2020 года, кроме нескольких исключений) с просьбой вести трудовую книжку в электронном виде. В таком случае бумажную трудовую он получает на руки.
- Сотрудник пишет заявление о сохранении бумажной трудовой книжки. В таком случае будет вестись сразу две книжки: бумажная и электронная.
- Сотрудник не пишет никакого заявления. Тогда работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге и заведет электронную версию.
- Для тех, кто впервые устроился на работу, с 2021 года сразу будут вести электронную трудовую, бумажный вариант создавать уже не будут.
Материалы по теме
Комментарии
Можно издавать тысячи указов, приказов, распоряжений, уточнений, поправок, обсуждений на основе пресловутых «статистических данных», «экономических рассуждений», по теориям всяких-там «социально-психологических «наук»», но истинна проста:
Если жить с торгашами, то значит жить по горло в нечистотах, а если жить по законам торгашей, то погрузиться туда с головой! Что и происходит с Нашим народом…
Однако, выжить можно, если превратиться в червя… и это отдаляет конец государства в отличии от создавшего его народа. Это случалось не однократно в истории человечества и в Греции, и Риме.
Но замороченным, околпаченным, ущербным и «божьим избранникам» это почти не возможно признать и, тем более, невозможно согласиться на изменения.
Собственно, в настоящее время возрастают усилия по ликвидации итогов 2_ой Мировой Войны любыми методами: обслюнявливания и оплёвывания – лишь бы подальше отодвинуть факт столкновения 2_х цивилизаций: Европейской и Российской, которые были обе под влиянием вирусов торгашества и в этом столкновении выжила та, где торгашества оказалось меньше…
А вот сколько будет надгробий и памятников значит много меньше, чем, по великому Пушкину: памяти не рукотворной – овладения истинной, которая много больше, чем столпы, которые изо всех сил сносят, перекрашивают, те для которых современная среда естественна!
1.02.2020 15:15
А. М.
Можно издавать тысячи указов, приказов, распоряжений, уточнений, поправок, обсуждений на основе пресловутых «статистических данных», «экономических рассуждений», по теориям всяких-там «социально-психологических «наук»», но истинна проста:
Мама мия! Вот это тебя штырит!