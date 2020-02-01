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Новости

Новые правила увольнения вступили в силу в России

, ИА "Амител"
Работодателей обязали выдавать сотруднику сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Запущенный процесс перехода на электронные трудовые книжки в России повлек за собой и другие изменения законодательства в области отношений работника и работодателя.

Одним из изменившихся аспектов стал список документов, которые должны выдать сотруднику при увольнении. К стандартному перечню добавилась форма СТД-Р, в которую работодатель должен внести все сведения о трудовой деятельности бывшего сотрудника и вручить документ ему.

Напомним, что переход на электронную трудовую книжку носит заявительный характер. Желающим получить ее следует написать обращение к своему работодателю до конца 2020 года.

Есть четыре варианта:

  1. Сотрудник пишет заявление работодателю в произвольной форме (до 31 декабря 2020 года, кроме нескольких исключений) с просьбой вести трудовую книжку в электронном виде. В таком случае бумажную трудовую он получает на руки.
  2. Сотрудник пишет заявление о сохранении бумажной трудовой книжки. В таком случае будет вестись сразу две книжки: бумажная и электронная.
  3. Сотрудник не пишет никакого заявления. Тогда работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге и заведет электронную версию.
  4. Для тех, кто впервые устроился на работу, с 2021 года сразу будут вести электронную трудовую, бумажный вариант создавать уже не будут.
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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.02.2020 15:15
А. М.

Можно издавать тысячи указов, приказов, распоряжений, уточнений, поправок, обсуждений на основе пресловутых «статистических данных», «экономических рассуждений», по теориям всяких-там «социально-психологических «наук»», но истинна проста:
Если жить с торгашами, то значит жить по горло в нечистотах, а если жить по законам торгашей, то погрузиться туда с головой! Что и происходит с Нашим народом…
Однако, выжить можно, если превратиться в червя… и это отдаляет конец государства в отличии от создавшего его народа. Это случалось не однократно в истории человечества и в Греции, и Риме.
Но замороченным, околпаченным, ущербным и «божьим избранникам» это почти не возможно признать и, тем более, невозможно согласиться на изменения.
Собственно, в настоящее время возрастают усилия по ликвидации итогов 2_ой Мировой Войны любыми методами: обслюнявливания и оплёвывания – лишь бы подальше отодвинуть факт столкновения 2_х цивилизаций: Европейской и Российской, которые были обе под влиянием вирусов торгашества и в этом столкновении выжила та, где торгашества оказалось меньше…
А вот сколько будет надгробий и памятников значит много меньше, чем, по великому Пушкину: памяти не рукотворной – овладения истинной, которая много больше, чем столпы, которые изо всех сил сносят, перекрашивают, те для которых современная среда естественна!

2.02.2020 00:50
gorca

1.02.2020 15:15
А. М.
Можно издавать тысячи указов, приказов, распоряжений, уточнений, поправок, обсуждений на основе пресловутых «статистических данных», «экономических рассуждений», по теориям всяких-там «социально-психологических «наук»», но истинна проста:


Мама мия! Вот это тебя штырит!

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