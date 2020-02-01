Новые правила увольнения вступили в силу в России

Запущенный процесс перехода на электронные трудовые книжки в России повлек за собой и другие изменения законодательства в области отношений работника и работодателя.

Одним из изменившихся аспектов стал список документов, которые должны выдать сотруднику при увольнении. К стандартному перечню добавилась форма СТД-Р, в которую работодатель должен внести все сведения о трудовой деятельности бывшего сотрудника и вручить документ ему.

Напомним, что переход на электронную трудовую книжку носит заявительный характер. Желающим получить ее следует написать обращение к своему работодателю до конца 2020 года.

Есть четыре варианта: