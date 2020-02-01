Второй трамвай за два дня попал в ДТП в Барнауле

Фото: vk.com/incident22
Трамвай протаранил легковушку в краевой столице, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария случилась в районе пересечения улиц Советской Армии и Телефонной. Судя по опубликованным кадрам, в результате столкновения у иномарки повреждена задняя часть.
Пользователи интернета задались вопросом, как это транспортное средство оказалось на рельсах. Не исключено, что водитель не справился с управлением.
Примечательно, что это уже второе ДТП с участием трамвая за два дня. 31 января электротранспорт протаранил машину скорой помощи.
Комментарии
Трамвай крепче.
Может причина в том, что подавляющее большинство водителей трамваев ЖЕНЩИНЫ? И ведут они себя всегда нагло, для них нет понятия о завершении маневра. встанет и сигналит как в попу ужаленная.
ПМС...что с них взять. Женщины ))))