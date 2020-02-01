В Барнауле стартовал прием документов для зачисления в первый класс

1 февраля в барнаульских школах начался прием документов от родителей будущих первоклассников, сообщили amic.ru в городском комитете по образованию.

На первом этапе принимают заявления от тех, кто хочет, чтобы ребенок учился в школе по месту проживания. Он продлится до 30 июня.

На втором этапе – с 1 июля по 5 сентября – будут принимать заявки от тех, кто хочет, чтобы ребенок учился не по месту проживания. Такая возможность будет предоставлена при наличии свободных мест.

Специалисты прогнозируют, что в этом году впервые в школу пойдут 8,6 тысячи детей. Для них уже обеспечено более 9 тысяч мест в образовательных учреждениях краевой столицы.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае за год выросло количество многодетных семей. Так, на 1 декабря 2019 года в крае зарегистрирована 29 691 многодетная семья, в которой воспитывают 98 955 несовершеннолетних детей.