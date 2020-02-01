Двое детей пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Бийске

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Смертельная авария произошла в Бийске на улице Кожзаводской днем 1 февраля, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Столкнулись пассажирский автобус ПАЗ маршрута № 17 и "Лада Калина". По предварительной информации правоохранителей, женщина не справилась с управлением легкового автомобиля, что и стало причиной ДТП.

В результате пострадала предполагаемая виновница аварии и двое детей, находившихся на заднем сиденье. Их госпитализировали в больницу. Основной удар принял на себя мужчина, сидевший справа от водителя. Он скончался на месте происшествия. Остальные за медицинской помощью не обращались.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося.