Певица MakSim объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем

Российская певица Марина Амбросимова, известная под псевдонимом MakSim, объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем, возникших после автокатастрофы, пишет РГ.

"В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск", – написала менеджер артистки Маргарита Соколова.

При этом она отметила, что вместе с клиенткой они приносят глубочайшие извинения за отмененные концерты. По ее словам, Марина до сих пор находится в больнице в состоянии "средней степени тяжести".