Чемпион России по боксу набросился на сотрудника Росгвардии и сломал ему нос

Георгий Кушиташвили – чемпион России по боксу 2018 года в весовой категории до 81 кг, вступил в конфликт с сотрудником Росгвардии и нанес ему увечья, пишет "Чемпионат".
В ночь с 1 на 2 февраля Кушиташвили вместе с товарищем были остановлены в центре Москвы для проверки документов. Спортсмены отказались представлять документы и вступили в конфликт с правоохранителями.
В результате потасовки боксер сломал нос сотруднику Росгвардии. Спортсмена задержали и в результате обыска обнаружили у него сверток с неизвестным веществом.
Найденный сверток был направлен на экспертизу. По информации СМИ, Кушиташвили проносил с собой наркотики.
Комментарии
а в результате ?
Спортсмены отказались представлять документы
в результате обыска обнаружили у него сверток с неизвестным веществом
Проще было документы показать и шел бы спокойно вещество принимать. Наверное хорошее вещество, если спортсмену не мешает
В время изъятия вещества, спортсмен нанес телесные повреждения сотруднику Росгвардии. В США бы пристрелили на месте!
Боксер под воздействием веселящих веществ росгвардейца с грушей перепутал. Такой вот фруктовый компот получился...
Как понимаю росгвардейцы гости в Москве.
Чё, по всей стране уже началось?
Для проверки документов были остановлены росгвардейцами.... Это дело полиции. Усиления не было, режим ЧС не вводили. Может решили что приезжие из экс-СССР?