Землетрясение произошло недалеко от Барнаула

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в 138 километрах от Барнаула. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр зафиксированного в 16:08 сейсмособытия, по данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, имел координаты 53.50 градуса северной широты и 81.71 градуса восточной долготы.
Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 3,5 балла.
Комментарии
В каком районе.
судя по координатам граница шелаболихинского и каменского районов
По координатам это село Усть-Мосиха Тюменцевского района.
Пардон... Усть-Мосиха Шелаболихинского района.
Спасибо.
Усть-Мосиха это Ребрихинский район
Около поселка Подгорный Шелаболихинского района
Вот думаю почему на Мостовом клева не было....