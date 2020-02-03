Студент алтайского меда спас от смерти женщину, которой перерезали горло

Студент АГМУ спас жизнь женщине, которой мужчина перерезал горло, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Вечером 2 февраля во время застолья в одной из квартир дома по адресу улица Ярных, 25, мужчина напал на женщину и перерезал ей горло. Очевидцы стали звать на помощь.

На призыв откликнулся студент-медик по имени Давлат. Он оказал пострадавшей первую помощь и остановил кровотечение.

Спустя 10 минут приехала скорая помощь и забрала женщину в больницу.