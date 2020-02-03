Студент алтайского меда спас от смерти женщину, которой перерезали горло

Студент АГМУ спас жизнь женщине, которой мужчина перерезал горло, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Вечером 2 февраля во время застолья в одной из квартир дома по адресу улица Ярных, 25, мужчина напал на женщину и перерезал ей горло. Очевидцы стали звать на помощь.
На призыв откликнулся студент-медик по имени Давлат. Он оказал пострадавшей первую помощь и остановил кровотечение.
Спустя 10 минут приехала скорая помощь и забрала женщину в больницу.
Комментарии
С такого студента толк будет!
Скоро в меде одни Давлаты будут учиться. ВУЗ тупо деньги зарабатывает, а в крае дефицит врачебных кадров. Проблема решается на раз-два: дай возможность учиться ребятам из сельской местности с обязаловкой отработать дома 5-10 лет и плати нормально, как у соседей. Ау, губер!
А кто горло перерезал? Его поймали, арестовали? Почему только половина истории?
Да вот такой вот Давлат и помог, а русский сказал бы моя хата с краю. Я еще студент, выходной день, маленькая зарплата, Путин всех обокрал, конституцию поменял, в друг этот с ножом вернется без полиции не пойду, короче кучу отмазок и не помог бы. Сам я русский. Но такова реальность.
остальные достали мобилы и давай постить в б22....
11:01
Сам я русский. Но такова реальность.
Нет, вы - новиоп.
Мужик
наверное,не горло" перерезал",а нанес ранение в области горла,если" перерезал",то Давлаты не спасут.