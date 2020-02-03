В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей, а также ввести штрафы. Группа депутатов уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, сообщают "Известия".
Согласно новым поправкам, в российских жилых домах запретят шуметь с 23:00 до 7:00. За нарушение физлиц оштрафуют на сумму от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрено более жесткое наказание – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом наказывать будут только при систематическом нарушении закона, то есть больше двух раз в месяц.
Уточняется, что звуки, которые можно обозначить как "обычная жизнедеятельность человека", не будут считаться нарушением. Например, это может быть крик ребенка или шаги.
Необходимость изменений эксперты обосновали тем, что в России на данный момент не существует федерального закона о тишине, и в каждом регионе действуют свои правила.
Напомним, в январе 2018 года в Алтайском крае вступили в силу изменения в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан", в котором указано, что нарушать тишину нельзя с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу, и с 22:00 до 9:00 – в выходные.
Комментарии
А прыжки или бег спортсмена над головой, занимающегося спортом в 22-00 и позднее будут считаться нарушением? А детсий автомобильчик, на пластмассовых колесах, катающийся , или ребенок играющий в мяч в 22-00 и позднее будут считать нарушением? или это "обычная жизнедеятельность человека"?
Уточняется, что звуки, которые можно обозначить как "обычная жизнедеятельность человека", не будут считаться нарушением.
И какой толк от этого? У меня сосед регулярно ночами бухает с криками и песнями, и это его нормальная жизнедеятельность. Очередной глупый закон.
крик ребенка
Сейчас наиболее изощренные соседи-садисты, если на них будут вызвать полицию за шум, будут каждую ночь делать так, чтобы ребенок орал. А крик ребенка не шум
3.02.2020 11:44
гость
крик ребенка
Сейчас наиболее изощренные соседи-садисты, если на них будут вызвать полицию за шум, будут каждую ночь делать так, чтобы ребенок орал. А крик ребенка не шум
-------------
А другие особо изощренные могут в опеку жалобы писать, что ребенок постоянно орет по ночам, видимо над ним издеваются.