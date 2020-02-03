Весну заказывали? Очередная погодная аномалия принесет тепло в Алтайский край

Зима в Алтайском крае продолжает удивлять резкими переменами. На смену метелям и морозам в регион приходит весеннее тепло.

По прогнозам синоптиков, с 4 февраля начнется постепенное потепление и к середине недели температура выйдет в стабильный плюс. Днем по краю воздух будет прогреваться от +1 до +4 градусов, а в некоторых районах и до +9°С. Немного подпортит картину сильный ветер, который местами будет достигать 17 м/c.

Из осадков жителям региона стоит ожидать небольшого снега, как ни странно, дождя, который продет ближе к 10 февраля. Но хорошего понемногу: после 10 февраля начнется постепенное похолодание, температура опустится до -15...-18 градусов.