"Умные" домофоны и мастер-зоны. Как ЖК "Марс" изменил рынок новостроек Барнаула

ЖК "Марс"/adalin-stroy.ru

Открыть дверь подъезда со смартфона, присмотреть за гуляющим во дворе ребенком, находясь в другом городе, расположить гостей в отдельной зоне в квартире – все это доступно новоселам жилого комплекса "Марс". Первую очередь микрорайона компания "АдалинСтрой" сдала в декабре 2019 года, и сейчас передает дольщикам ключи. В этом проекте застройщик одним из первых в Барнауле использовал необычные планировочные решения и "умные" технологии. Не удивительно, что жилье в ЖК "Марс" пользовалось большой популярностью у барнаульцев.

"Квартира в квартире"

Мастер-зоны в крупногабаритных квартирах – одна из главных особенностей проекта. Это зонирование помещения, которое позволяет всем членам семьи быть "автономными" и по минимуму пересекаться друг с другом.

Так, в "трешках" в одной из спален предусмотрен собственный санузел и гардеробная. Теперь родители могут собираться на работу, не воюя с детьми за время в ванной. А вот в четырехкомнатных квартирах личные санузлы имеются сразу в двух спальнях. Это удобно, если в квартире одновременно проживают несколько поколений семьи или приехали гости. В таком случае не нужно занимать очередь в единственную ванную.

"Мастер-зоны – это "квартира в квартире", они популярны у застройщиков европейской части страны. "АдалинСтрой" вошел в число барнаульских компаний, которые первыми начали применять мастер-зоны в своих проектах. Сейчас их все чаще используют и другие застройщики", – отметили в отделе продаж компании.

Индивидуальные планировки

ЖК "Марс" предлагает покупателям 20 вариантов планировок одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир. Каждый мог выбрать жилье, которое максимально соответствует его требованиям. Именно поэтому квартиры в "Марсе" особенно популярны среди барнаульцев, рассказывает партнер застройщика, агентство недвижимости "Миэль. Офис в Барнауле".

"Покупателям пришлась по душе концепция жилого комплекса. На сдаче дома свободных помещений не осталось, все были распроданы. Интересно, что квартиры с мастер-зонами расходились в первую очередь", – подчеркивает руководитель агентства недвижимости Вадим Руссков.

Демоэтаж

Понравился покупателям и демоэтаж. Его застройщик создал еще на этапе возведения дома, чтобы показать качество отделки. Покупателям наглядно продемонстрировали выровненные и заштукатуренные стены, и стяжку на полу, благодаря которой в квартирах хорошая шумоизоляция, а также смонтированную необходимую инженерную инфраструктуру.

"Космический двор"

Двор в жилом комплексе разработали ландшафтные дизайнеры, поэтому территория не только удобна, но и красива. Здесь предусмотрены зеленые насаждения, удобные круглые скамейки, безопасный комплекс для малышей, игровая площадка с космическими кораблями, горками, спортивная площадка с тренажерами. А в каждом подъезде застройщик установил "умные" домофоны, и жильцы могут открывать входную дверь с помощью мобильного телефона.

"Мы сделали проект максимально приближенным к изначальной концепции. Появились безопасные дворы со шлагбаумом и видеонаблюдением по периметру дома, "умные" домофоны. Всеми этими устройствами можно управлять через мобильное приложение", – отметили в отделе продаж.

Ударные темпы

Строительство дома №142 на ул. Попова "АдалинСтрой" начал в конце 2017 года. Дом на три блок-секции и 270 квартир возводили с опережением графика и сдали через два года – на девять месяцев раньше срока. С конца декабря 2019 года дольщики осматривают квартиры и получают ключи.

Между тем "АдалинСтрой" возводит вторую очередь жилого комплекса, это два двухподъездных дома № 134 и № 136, которые, скорее всего, сдадут уже в середине лета – также на несколько месяцев раньше срока.

"В домах уже запущено отопление, полным ходом идет отделка, к середине февраля откроем демоэтажи. Планировочные решения этих домов отличаются от первой очереди. Мы подбираем квартирографию проектов таким образом, чтобы закрыть потребности всех категорий покупателей", – отметили в отделе продаж.

Застройщик ООО "АдалинСтрой"

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а

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