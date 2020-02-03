Автономера серии 222 могут появиться в Алтайском крае

ГИБДД разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Такие изменения вносят в приказ МВД, сообщает "Ъ".

Так, в Алтайском крае автомобилисты смогут получать номера серии 222, а, например, москвичи – 497 или 999, в Санкт-Петербурге – 278 или 878, в Татарстане – 616. Сейчас такое невозможно, потому что по стандарту трехзначный код может начинаться с 1 или 7.

Первой с нехваткой автомобильных номеров столкнулась Москва в 1998 году, когда закончилась серия 77, поэтому ввели 99-ю. В 2002 году добавили серию 97, а в 2005-м – 177.

В Алтайском крае серию 122 ввели в конце 2019 года.