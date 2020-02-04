Жители алтайского села просят прислать к ним технику. Дома завалены снегом по крыши

Жители поселка Сахарный Завод в Алейском районе отчаялись и попросили помощи через соцсети. Сельчанам необходима техника для очистки улиц.

"Пожалуйста, помогите нам, дорога совершенно не прочищена, еще первых буранов. На этой улице живут пенсионеры, на днях умерла бабушка, ее несли на палатке всю улицу по сугробам", – написали они в социальных сетях.

На фотографиях, приложенных к сообщению, видно, что многие дома в поселке завалены снегом по крышу, а люди протаптывают тропинки по снежным горам.