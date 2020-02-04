Жители алтайского села просят прислать к ним технику. Дома завалены снегом по крыши

Жители поселка Сахарный Завод в Алейском районе отчаялись и попросили помощи через соцсети. Сельчанам необходима техника для очистки улиц.
"Пожалуйста, помогите нам, дорога совершенно не прочищена, еще первых буранов. На этой улице живут пенсионеры, на днях умерла бабушка, ее несли на палатке всю улицу по сугробам", – написали они в социальных сетях.
На фотографиях, приложенных к сообщению, видно, что многие дома в поселке завалены снегом по крышу, а люди протаптывают тропинки по снежным горам.
Комментарии
Пока люди просят, а не требуют, они ничего не получат.
Устроили бы митинг с публичной оценкой действий правительства РФ и Росгвардейцы быстро бы вездеходами им дорогу накатали.
Админы, вы хоть проверяйте информацию прежде чем размещать, с какого перепугу сахарный завод в Алейске стал селом Алейского района, и его жители сельчанами? Это часть города и все вопросы прежде всего к городской администрации и незабвенному Цветоводу.
жаль маршрут Виктора Петровича не захватил село
Всё-таки до чего противный народ достался нашему правительству.
Всё что-то просят, требуют. Давно же понятно что от населения правительству нужен мизер - достаточное количество особей чтобы поддерживать поставку нефти и газа и отчисление грошей в виде налогов. Не причастен к трубе - плати хотя-бы налоги, не можешь платить - сдохни. Чтобы ускорить уход ненужных особей уже и медицину развалили и пенсионный возраст подняли, на село так вообще такой огромный "болт" навалили, что не поднять, ни сдвинуть. А они всё живут и просят чего-то
Сарказмыч, тут вы ошибаетесь. Кормятся они не с нефтегазовой трубы или с добычи природных ископаемых, а с наших налогов и акцизов.
Основными статьями доходов федерального бюджета России в 2018 были:
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) - 3 547,5 млрд. рублей
Вывозные таможенные пошлины - 1932,1 млрд. рублей
Налог на прибыль организаций - 806,1 млрд. рублей
НДС (налог на добавленную стоимость) - 5 624,9 млрд. рублей
Акцизы - 1 054 млрд. рублей
Дивиденды по акциям - 379,9 млрд. рублей
Ввозные таможенные пошлины - 572,2 млрд. рублей
Прочие нефтегазовые доходы - 1 341,1 млрд. рублей