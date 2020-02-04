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Спасатели ищут охотника, пропавшего при сходе лавины на Алтае

, ИА "Амител"
Поиски мужчины длятся уже пять дней
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Спасатели, полицейские и волонтеры пятый день продолжают поиски охотника, пропавшего после схода лавины в горах Алтая, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сообщение о безвестном исчезновении жителя села Огневка поступило в оперативные службы 30 января. Прибыв на место предполагаемого нахождения охотника, поисковая группа обнаружила следы схода снежной лавины со склона горы.

Поиски пропавшего ведутся методом зондирования. Уже обследован участок общей площадью 110 квадратных метров. В работе также задействованы кинологи, местные жители и специалисты Катунского государственного природного заповедника.

ГУ МЧС России по Республике Алтай напоминает о том, что из-за потепления риск схода лавин повысился. Гражданам рекомендуют в этот период не посещать места, близкие к склонам гор.

Напомним, в прошлом году лавина накрыла целую группу туристов, состоящую из девяти человек из Новосибирска. Инцидент произошел в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района. Только две девушки смогли выбраться из-под снежного плена.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.02.2020 13:23
- гость -

Какая охота. Сезон закончился давно.

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