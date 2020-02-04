Сибирячка и трое детей погибли во время пожара

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области. Подробности сообщают в региональном Следственном комитете.

Установлено, что накануне вечером, 3 февраля, местная жительница ушла на работу, а 11-летнего сына и 12-летнюю дочь оставила с их 69-летней бабушкой. В гости к детям пришла 11-летняя соседка и решила переночевать у друзей.

Ночью произошло возгорание. После ликвидации пожара спасатели обнаружили всех четверых погибших на своих спальных местах.

По предварительной версии, пожар начался из-за замыкания электропроводки. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Отмечается, что семья была благополучной, на профилактическом учете не состояла.