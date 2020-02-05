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Три молочных предприятия-фантома в Алтайском крае выявила система "Меркурий"

, ИА "Амител", Александра Черданцева
"Произведенную" на них продукцию вывозили за пределы региона и выдавали за алтайскую
Производство сыра в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Производство сыра в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Система "Меркурий" помогла выявить в Алтайском крае три предприятия-фантома, якобы производящих молочную продукцию. Об этом на пресс-конференции во вторник, 5 февраля, рассказал и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.

"Благодаря этой программе в последние два месяца мы увидели три предприятия-фантома, якобы зарегистрированных на территории региона и выпускающих молочную продукцию. Но на самом деле выпуска там нет, продукцию делают в другом месте, выдавая ее за алтайскую", – сказал он

Одно из них – ООО "Предгорье Алтая". В системе было зарегистрировано, что там произвели более 23 тонн сыра. Однако данных о завозе продукции не было. Да и самого предприятия на месте не оказалось – оно было зарегистрировано в частном доме. А еще система выявила, что товар был доставлен перекупщику в Томскую область всего за 10 минут. Это, собственно, и показатель возможного нарушения, когда документы о поставке гасятся в короткие сроки, говорит Андрей Миронов.

Названия двух остальных предприятий он не озвучил, поскольку работа по ним еще не окончена. На одном было произведено 62 тонны сыра, на втором – около 40 тонн. Одно якобы находится на месте банкротящегося завода, второй и вовсе на развалинах бывшего предприятия.

Андрей Миронов уточнил, что в системе прекрасно видны такие схемы – это целая цепочка документов от поставки сырого молока до выставления на полку в магазине готового товара. Раньше на рынке было много продукции, произведенной якобы в Алтайском крае. Но с внедрением "Меркурия" таких случаев стало на 80% меньше. 

Еще один недавний пример – молокоперерабатывающий завод (ООО "Сибирское подворье"), где из просроченного сырья произвели 717 кг плавленого сыра, а также хранили 720 кг просроченного творога. Это тоже увидели через "Меркурий".

Справка
"Меркурий" – это государственная система, в которую заносят все ветеринарные сопроводительные документы на грузы, подконтрольные Россельхознадзору. Молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края полноценно перешли на систему к ноябрю 2019 года. Всего в прошлом году через "Меркурий" в регионе выдано 53 млн ветеринарных документов, 17,5 млн из них – на молочную продукцию.

После выявления такие предприятия блокируют в системе "Меркурий", они не имеют права оформлять сопроводительные ветеринарные документы, без которых их не должны принимать торговые сети. Кроме того, у них отзывают декларацию.

Также Андрей Миронов рассказал о проверке качества молочной и мясной продукции. В прошлом году Россельхознадзор обнаружил 39 таких случаев. 20% завезенных в Алтайский край товаров и 5% произведенных здесь – фальсификат. Где-то эксперты находят антибиотики, где-то – замену мяса на более дешевое, в "молочке" – растительный жир.  

А еще ведомство усиленно проверяет мясо на наличие африканской чумы свиней. В Алтайском крае таких случаев нет, но по России проблема актуальна – только в 2020 году зарегистрировано 14 вспышек, все в Приморье и европейской части страны.

"При вспышке чумы свиней уничтожают в радиусе 5 километров от выявленного очага. Поэтому экономические последствия очень неприятны", – подчеркнул Андрей Миронов важность проверки.

А птицу проверяют на птичий грипп. Вспышки зарегистрированы в Румынии, Польше, Венгрии, Чехии. В РФ пока все спокойно.

Справка
В 2019 году на границе региона изъяли более 1,6 тысячи тонн небезопасной продукции, более 111 килограммов из них уничтожили (в том числе 53 килограмма санкционного сыра). В самом регионе изъяли более 10 тонн продукции, 2,8 тонны из них уничтожено.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

5.02.2020 06:57
- гость -

Что то мутное и непонятное. Как и молочка

5.02.2020 07:26
месный

Продукцию произведённую на алтае выдавали за алтайскую, совсем рехнулись, а за какую её выдавать нада за марсианскую?

5.02.2020 08:01
петух с докучаево

меркурий мутная муть и такой же частный налог как и платон... допустим я купил сыр в заринске у группы компаний холод, я его перепродаю к примеру на дальний восток, зарегестрирован я в барнауле в системе меркурий. со слов управления - я должен эту машину с сыром везти с заринска на барнаул, чтоб тут его ветврач посмотрел, а потом отправить на дальний. отдать за это ему 900р, а нафиг мне это делать если его на заводе производителе уже ветврач смотрел?

5.02.2020 08:05
ололо

мец, ты реально такой ..... (с)?

"на самом деле выпуска там нет, продукцию делают в другом месте, выдавая ее за алтайскую"

5.02.2020 08:59
Doka

Почему так мутно, почему эти "конторы" не хотят работать по правилам (законам) государства?

5.02.2020 09:07
- гость -

Сыр у меня на складе. Отправил счет вТомск 1минута. Получил расчет от покупателя 5минут. Сыр не мой .Томский. Когда сыр заберут покупатели меня не волнует.

5.02.2020 09:11
- гость -

правильно! надо есть и пить пальму - не портится, не контролируется и денежки кому нужно приносит

5.02.2020 09:19
- гость -

Я открою страшный секрет для и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрею Миронову - Газпром зареген в г. Москва, но там газа, как собственно и кофе в Европе - НЕТ.

5.02.2020 09:29
- гость -

5.02.2020 08:59
Doka
Вам объяснить или сами догадаетесь? Большинство пытавшихся работать по правилам нашего государства - давно банкроты. Крупняк с московскими деньгами не считаем.

5.02.2020 09:39
гость

Вот тут идешь открывать ООО столько вставляют в колеса - по самое горлышко! Потом банкиры счета арестовывают , что налоги еще не платил а оборот у тебя есть. Тут без ведома налоговой не обошлось и куда только смотрят наши опера???? И НДС у нас по прежнему крышуют сотрудники налоговой - не без их помощи хартийцы себе все прикрыли и продолжают давить с поставщиков рисованный!

5.02.2020 10:30
- гость -

Специально узнавал про этот Меркурий у людей, кто в теме, кто занимается молочкой.
Говорят, что система реально отслеживает товаропотоки, и выявляет контрафакт. Левый товар поставить в розницу сейчас не тяжело, а практически нереально.

5.02.2020 10:58
месный

5.02.2020 10:30
- гость -

всегда можно порешать вопрос и внести левый товар в меркурий. ну темже путём что и нелевй тока левый

5.02.2020 11:04
- гость -

5.02.2020 10:58
месный

Дело не в Меркурии, а в том, что в управе руководитель сменился!

5.02.2020 11:51
- гость -

Если данная система позволяет выявить фальсификат и просроченные продукты, то респект ей!
Мясной, ты статью хоть прочитай что ли, на заголовок свои посты строчишь

5.02.2020 11:53
- гость -

Контроль за качеством продуктов питания это ОЧЕНЬ хорошо.

5.02.2020 12:03
гость

новость старее не бывает.опаздываете.

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