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Новости

Ученые предупредили об опасности колбас и мяса в рационе

, ИА "Амител"
Они повышают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Группа американских ученых пришла к выводам, что регулярное потребление красного, переработанного мяса или птицы повышает риск преждевременной смерти, особенно от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

По информации портала EurekAlert, такие результаты ученые получили, проведя наблюдение за 30 тысячами пациентов, которые вели дневники питания. За их здоровьем следили на протяжении 30 лет.

Ученые выяснили, что люди, ежедневно потребляющие две порции красного мяса или колбас, страдали от болезней сердца на 3-7% чаще. При этом риск преждевременной смерти у них увеличивался на 4%. Кроме того, возрастала угроза возникновения злокачественной опухоли.

В связи с этим исследователи рекомендовали людям максимально снизить долю этих продуктов в рационе, заменив их на бобовые, орехи и рыбу.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.02.2020 17:44
- гость -

Наше правительство позаботилось чтобы мы кушали меньше мяса, птицы и рыбы. С ролтоном они подобных исследований не проводили? Может на макарошках можно до 100 лет дожить?

4.02.2020 17:46
- гость -

заменив их на бобовые, орехи и рыбу.

из за 4% риска? Кстати, сахар тоже сладкий яд)

4.02.2020 17:50
- гость -

3-7% - статистическая погрешность

4.02.2020 18:15
гость

Может не от мяса , а от того …….. , что добавляют в колбасы ( вместо мяса ) и копчёности ?

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