Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник по истории

Пользователь "Твиттера" заметил Киану Ривза в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс. На фотографии "Обед на небоскребе" рядом с монтажниками-высотниками появился известный актер.

Автором учебника стал кандидат исторических наук Игорь Щупак, а в аннотации указано, что учебник одобрен Министерством образования Украины. Фотожаба с Киану Ривзом расположена на 58 странице в разделе, посвященном периоду между Первой и Второй мировыми войнами. Электронная версия учебника есть в открытом доступе.

Оригинальный снимок был сделан неизвестным фотографом в 1932 году. На нем запечатлены 11 рабочих, которые обедают на балке во время строительства Рокфеллерского центра в Нью-Йорке.

Фотожаба с грустным Киану Ривзом – популярный интернет-мем. В 2010 году папарацци снял актера, обедающего с задумчивым видом в парке. Позже этот снимок разлетелся по интернету и стал очень популярным у пользователей.

Министерство образования и науки Украины пока не прокомментировало ситуацию.