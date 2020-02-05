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Нарколог назвал пиво самым опасным алкоголем

, ИА "Амител"
Даниил Покровский уверен, что его вообще нужно запретить
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пиво – наиболее опасный из всех видов алкоголя, заявил в интервью "Вечерней Москве" Даниил Покровский, кандидат медицинских наук, психиатр, нарколог, врач-психотерапевт.

"Как нарколог и психотерапевт я считаю, что этот напиток следует запретить. Алкоголь – наиболее безвредная составляющая пива, – утверждает Покровский. – Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства – пенность, цвет, вкус – крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт".

По его словам, хмель поглощает из почвы тяжелые металлы, а затем через пиво их принимают любители слабоалкогольного спиртного.

В бутылке объемом 375 миллилитров содержится предельно допустимая суточная доза кобальта, уточнил специалист. Таким образом, после потребления литра хмельного напитка человек превышает этот предел в три раза.

"Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного", – уточнил нарколог.

К наименее опасному спиртному Покровский причислил красное сухое вино. В нем есть и полезные микроэлементы, витамины и антиоксиданты.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.02.2020 07:31
- гость -

Медовуха ,самогон .

5.02.2020 07:34
Пиво

Думаю, что надо Покровского запретить.

5.02.2020 08:04
- гость -

кто есть Покровский?
врачей психиатров много в стране. давайте всех спрашивать, что пить.

5.02.2020 08:05
Filin

Угу, уран, платину, а потом в туалет неоновым ходишь. Есть тогда вообще нельзя, потому как все растения такое собирают, а грибы ваще жесть. Все сказано в слогане: чрезмерное употребление пива вредит здоровью. Так что Капитан Очевидность очередную речевку толкнул

5.02.2020 08:53
- гость -

Пиво - шампанское для быдла.

5.02.2020 09:01
- гость -

5.02.2020 08:53
- гость -


Ахаха.

5.02.2020 09:04
петух с докучаево

особенно вырубает когда на короне экстре или вообще всей бельгии стоит ярлык "пивной напиток" ... да можете написать хоть урина, можете называть меня уринотерапевтом если хотите, но это всяко лучше экскрементов бочкаревских

5.02.2020 09:09
- гость -

Кобальт в пиве запрещён с 60-х

5.02.2020 09:18
Петуху

Про бочкари хорошо сказал.

5.02.2020 09:28
- гость -

Я вообще считаю пиво свинячим пойлом. Напиток полупокеров...Животы растут, импотенция ...

5.02.2020 09:47
месный

5.02.2020 09:28
- гость -

Если ты кроме как в полторашках пиво в своей жизни не пил - то ну ты сам лоу...

5.02.2020 09:56
Жоржик

Пиво пиву рознь. То что делает наш Барнаульский завод или Бочкари - это даже рядом с пивом не стояло, отстойное пойло. А большинство в городе пьют именно такое, или подобное.

5.02.2020 09:57
- гость -

Да все верно сказал нарколог.
Пиво - наиболее вредный напиток из всего алкоголя, произведённого и продающегося официальным способом.
И самый наименее вредный напиток - сухое вино.
Есть масса литературы на этот счёт со всеми цифровыми выкладками.
Это не про нравится/не нравится, это про очень вредно и не очень вредно.

5.02.2020 10:02
Гость

В данном случае речь должна идти о натуральных напитках вине красном и пиве, на самом же деле мы пьём все гораздо ужаснее

5.02.2020 10:11
- гость -

Питух, вы просто в вопросе не шарите.
Пивной напиток - потому что есть строгое определение что есть пиво. Пиво - это вода, хмель, солод. Все, что добавляется дополнительно - уже отступление от нормы.
Причём это не российская придумка, есть закон о чистоте пива в Германии. Этот докУмент принят очень давно, а посему не нуждается в его одобрении всякими питухами.
Корона - не пиво, а напиток. Многие бельгийские сорта, которые варятся не согласно общих, а согласно бельгийских традиций, называются ламбиками. И вообще в Бельгии при варении пива любят добавлять мёд, сахар, фрукты. Что с точки зрения классического процесса есть моветон.
Бочкари, или любой другой производитель на Алтае, явно не может тягаться с вековыми традициями пивоварения Бельгии. Но они конкурентноспособны. В первую очередь по цене.
Не надо тут из себя снобов строить. Вы сколько можете себе потратить на пиво? Ну явно не 300-500 Рубасов за 0,33 в стекле) а потому сидите, и не свистите про Жигули, бочкари, и прочее местное пойло.

5.02.2020 10:24
Жоржик

5.02.2020 10:11
- гость -

Не нужно судить всех по себе. Если вам нравится местное пойло - пейте, но остальным не советуйте. Был неоднократно в Чехии и Германии, там отличное пиво стоит далеко не 300-500 рубликов за 0,33, а намного дешевле. 300-500 -это как раз лохам только впаривают наши торговые сети, с 500% накруткой.
И лучше если хочется именно пива- купить иногда, но хорошего и совсем не обязательно оно должно стоить конские деньги, чем травиться порошковым пойлом.

5.02.2020 10:33
- гость -

В Барнауле откуда настоящее пиво то? Правильно он говорит- пойло. Хорошее пиво в Чехии, Германии, Австрии. Поэтому лучше тут не травиться.

5.02.2020 10:35
- гость -


5.02.2020 10:33
- гость -


в Блэдбахере раньше было очень даже неплохое. Но потом они скурвились...

5.02.2020 10:41
- гость -

Жоржик, отвечу вам хотя бы потому, что во многих других темах вы производите впечатление вменяемого:
1. Речь была не обо мне, а о широких народных массах. Поэтому я не сужу. Не судья я)
2. Мне не только местное пойло не нравится, я вообще перестал пить пиво. В принципе. Перешёл на другие напитки, менее вредные.
3. Пиво в Германии можно также купить разное, а посему и заплатить за него вы можете тоже по разному. Для меня ориентир - литровая кружка Хофброя в одноименной пивнушке в Мюнхене, лагер, 9 Ойро, или около 650 рублей. Поллитровая кружка по моему 5 ойро.
4. Нет в торговых сетях накруток в 500%. Ответственно вам заявляю)
5. Порошкового пива, как и порошкового вина, не существует в природе, это байки для лошья.

5.02.2020 11:23
месный

5.02.2020 10:41
- гость -

под порошковым походу имеется ввиду - вода+армотизатор+краситель+спирт+газ(в вине не нужно если тока в шампанском)

5.02.2020 11:28
- гость -

Порошковой пиво и вино - напитки. Изобрели давно.
А про пиво, так всяк кулик своё болото хвалит. (Нар. мудрость)
Пейте, пейте из болота))) хоть лагерное с отстоем)

5.02.2020 11:38
АБОРИГЕН

Да, запрещайте, а завтра пиво будут продавать те, кто торгует серьёзными наркотиками и обычные любители пива массово станут настоящими наркоманами. Вот что толку от того что он кандидат медицинских наук, психиатр, нарколог, врач-психотерапевт, мозгов то в черепушке судя по всему ни на грамм.

5.02.2020 12:05
Иsтина

Каждый выбирает свой способ медленного самоубийства

5.02.2020 12:23
АБОРИГЕН

5.02.2020 12:05
Иsтина
Всегда можно ускориться и этот лепила хочет к этому подтолкнуть.

5.02.2020 12:27
- гость -

Самое интересное что после кружки или двух не различаешь пиво на вкус. Т.е как бы без разницы, что в стакане: бочками или мюнхен.
Можно и водой почки посадить.
Если не пить вёдрами и 5раз в неделю, то ничего плохого от пива не будет.

5.02.2020 12:27
- гость -

5.02.2020 12:05
Иsтина

Абсолютно правильно. И совсем не факт, что непьющие-некурящие проживут дольше. Потому что - еда, вода, под машину и т.д.

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