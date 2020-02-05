Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в новом фильме серии

Пятый фильм франшизы "Индиана Джонс" совсем скоро получит сценарий. Главную роль в картине по-прежнему будет играть Харрисон Форд, пишет РИА "Новости".

"Мы усердно трудимся, заканчиваем работу над сценарием. Когда мы его допишем, сразу начнем съемки. Харрисон Форд присоединится к проекту, да. И это не перезапуск, а продолжение", – рассказала президент LucasFilm Кэтлин Кеннеди.

Она сделала это заявление после того, как в Сети появилась информация, что студия планирует сменить актера для главной роли.

На данный момент название пятой части неизвестно. Изначально ее релиз планировался на 2019 год, но позднее был перенесен на 9 июля 2021 года.