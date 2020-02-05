Найденную под Бийском косулю ранили не охотники

Стая бродячих собак напала на косулю, которую ранее нашли на дороге под Бийском. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Как уже писал amic.ru, фото израненной косули появилось в соцсетях и вызвало волну возмущения противников охоты. Однако выяснилось, что любители пострелять по животным в этот раз вовсе ни при чем. Косулю осмотрел ветеринар и пришел к выводу, что рваные раны животному нанесли собаки, которые стаями бродят близ населенных пунктов.

Сейчас животное находится на передержке и, как отмечают в Минприроды, отличается замечательным аппетитом. После восстановления животное отпустят в естественную среду обитания.

Власти просят население в случае обнаружения раненых животных звонить в Госохотнадзор по номерам: 8(3852) 29-68-16 и 8(3852) 29-68-23.