Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 24 тысячи человек

На 5 февраля в Китае зафиксировано 24 324 случая заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. При этом число погибших составило уже 490 человек. Эти сведения передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Госкомитета КНР по делам здравоохранения.
Как передают в ведомстве, за прошедшие сутки число жертв увеличилось на 65 человек, а заболеваний – на 3887. Отмечается, что все случаи зафиксированы в провинции Хубэй, которая стала эпицентром инфекции.
Также в Поднебесной сообщили, что больницах страны наблюдаются 185 555 человек с подозрением на наличие коронавирусной инфекции, а 892 человека успешно завершили курс лечения и выписаны из больницы.
Напомним, по данным на вторник, 4 февраля, число людей с подозрением на коронавирус составляло 171 тысячу человек. Под наблюдение попали те, кто ранее контактировал с зараженными.
Комментарии
Давайте про нашу страну - почему неизвестна ситуации в России - полная деградация и ничего не могут определить или скрывают?!
5.02.2020 11:23
- гость -
Давайте про нашу страну - почему неизвестна ситуации в России
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гость, а что про нашу страну? Сообщили, в Тюменской области в глухом медвежьем углу обнесли двумя рядами колючей проволоки территорию, пригнали Рос гвардию со служебными собаками у которых только пайковый аттестат больше половины прожиточного минимума для человека, который хотят закрепить в Конституции России. Если сравнить живой вес служебной собаки и живой вес человека, то прожиточный минимум человека не дотягивает, до собачьих показателей здорового образа жизни. Кроме пайкового аттестата собаки, на нее закладываются дополнительные расходы, ухода, упряжи, приготовление пищи и прочие.... В этот лагерь или черт знает как будут называть его, но это не китайский госпиталь построенный за десять дней, будут свозить всех зараженных, там обещают, что будут шахматы, шашки и кое какие игрушки.
Про океанский лайнер занимательно, 1 заболел, лайнер взяли на карантин, никого не выпускают, уже 10 больных.
Наверное, затопят вместе с пассажирами
Армагеддон..
5.02.2020 11:47
Гость
пригнали Рос гвардию со служебными собаками у которых только пайковый аттестат больше половины прожиточного минимума для человека, который хотят закрепить в Конституции России. Если сравнить живой вес служебной собаки и живой вес человека, то прожиточный минимум человека не дотягивает, до собачьих показателей здорового образа жизни. Кроме пайкового аттестата собаки, на нее закладываются
Вы так красиво расписали, со знанием дела, не подскажите, где можно устроиться служебной собакой в росгвардию на такой замечательный паёк, обещаю громко лаять)))