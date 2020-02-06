Алексея Черепанова вспомнят в Барнауле

Турнир памяти воспитанника алтайского хоккея Алексея Черепанова в 12-й раз состоится в Барнауле. В нем примут участие юные хоккеисты 2009 года рождения из школ омского "Авангарда", новокузнецкого "Металлурга", новосибирской "Сибири", красноярского "Сокола", а также барнаульского "Алтая".

Игры стартуют завтра, 7 февраля. Завершится турнир в воскресенье, 9 февраля. Матчи пройдут на льду "Карандин-Арены".

Напомним, Черепанов начинал заниматься хоккеем в селе Озерки Тальменского района. В сезоне 2006/2007 он в возрасте 17 лет дебютировал в суперлиге чемпионата России за омский "Авангард".

В 2007 году на драфте Национальной хоккейной лиги его выбрал клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" в первом раунде под общим № 17.

13 октября 2008 года во время матча КХЛ "Витязь" (Чехов) – "Авангард" (Омск) у Черепанова внезапно остановилось сердце. Несмотря на все усилия врачей, он скончался в возрасте 19 лет.