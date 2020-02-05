МЧС предупреждает: сильный порывистый ветер ожидается в Алтайском крае

ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает жителей региона о сильном ветре, который придет 6 февраля.

Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели, гололедные явления. Ветер юго-западный, местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

"При сильном ветре на улицу лишний раз лучше не выходить без особой необходимости. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии – оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Будьте внимательны при переходе дорог: в условиях плохой видимости и гололеда высок риск ДТП", – напомнили в ведомстве.