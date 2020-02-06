Жителей Алтайского края предупреждают о неделе непогоды

На территории Алтайского края с 6 по 11 февраля продлится период неблагоприятной погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В частности, синоптики ожидают сильную гололедицу и усиление ветра до 18-23 м/с. Местами пройдут мокрый снег и ледяной дождь.

"На дорогах сильная гололедица. 8 и 9 февраля ожидается повышение максимальных температур воздуха до +2...+7 градусов, по югу до +8...+13 градусов", – уточнили спасатели.

В связи с этим региональное управление МЧС напоминает водителям о мерах безопасности при движении на транспорте в сложных погодных условиях.

Во время поездок за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи. При возможности от дальних поездок лучше воздержаться.

Пережидать непогоду лучше всего в капитальном строении. Пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции.

Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов. Также стоит опасаться нависающих с крыш масс из снега и льда.