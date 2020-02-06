Жилье в России может подорожать на 15%

Жилая недвижимость в России в 2020 году может подорожать на 13-15%. К такому выводу пришел генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Его слова передает РИА "Новости".

Алексеенко отмечает, что в России на данный момент наблюдается снижение объемов предложения нового жилья. Так, за полгода этот показатель упал примерно на 20% – со 130 млн квадратных метров до 100.

Тем не менее спрос на жилье в стране повышается, что позволяет застройщикам задирать ценники на квартиры, себестоимость которых практически никак не меняется.

По словам эксперта, наибольшего роста цен на жилье стоит ожидать жителям Дальнего Востока: из-за ипотеки под 2% недвижимость может подорожать на 25-30%.