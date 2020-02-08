Волочкова назвала эталон мужчины

Балерина Анастасия Волочкова назвала свой эталон мужчины в ответ на слова известного кутюрье из Франции Жан-Поля Готье, который заявил, что в России нет привлекательных мужчин-манекенщиков, сообщает газета "Взгляд".

Она согласилась с артистом и ведущим Дмитрием Нагиевым, который ответил французу, что в россиянах есть настоящая мужская красота, которая выражается в воспитанности, такте, уме и чувстве юмора.

"На самом деле Дмитрий Нагиев абсолютно прав, он для меня сам является эталоном мужчины, – заявила Волочкова. – Жан-Поль Готье, который является одним из моих любимых дизайнеров, может быть, просто не рассмотрел этих русских мужчин, настоящих".

По ее словам, модельер, видимо, не выходил за пределы Останкино, если так считает. Хотя и в телестудии можно встретить самых лучших и красивых мужчин, уточнила балерина.

Ранее Волочкова подтвердила слухи о скорой свадьбе, но не назвала имени жениха. Она лишь отметила, что он красивый, стройный и никогда не был женат. Журналисты выяснили, что речь идет о старшем сыне художника Никаса Сафронова.