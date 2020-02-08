Два грузовика столкнулись на трассе Славгород – Барнаул

Авария с участием двух грузовиков произошла на автодороге, соединяющей Славгород и Барнаул, сообщают подписчики паблика "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте". ДТП случилось в Немецком национальном районе.

В подтверждение своих слов они выложили видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, что один из грузовиков имеет опознавательное обозначение торговой сети "Магнит". Второй грузовик после столкновения частично съехал в кювет.

"Будьте осторожны, на трассе гололед и сильный боковой ветер, – уточнила местная жительница. – Дорога перекрыта от с. Редкая Дубрава в сторону с. Хабары".

Днем ранее случилось другое ДТП с участием грузовика. В нем погибли два человека.