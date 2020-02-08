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Жители Алтая массово скупают защитные маски в аптеках

, ИА "Амител"
За неделю эти средства индивидуальной защиты подорожали на 25%
Фото: 04.rospotrebnadzor.ru

Фото: 04.rospotrebnadzor.ru

Дефицит защитных масок в нескольких аптеках Горно-Алтайска зафиксировали активисты "Народного контроля" "Молодой гвардии" во время совместного рейда со специалистами республиканского Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Это свидетельствует об очень высоком спросе на продукцию, что тут же сказалось и на ценах – они подскочили на 25% за неделю. Примечательно, что противовирусные препараты во всех аптеках есть в наличии и существенного увеличения их стоимости не наблюдается.

Политику ценообразования в отношении медицинских масок обсудят на заседании оперативного штаба. Если аптеки уличат в необоснованном завышении цен, жалобу на них направят в прокуратуру.

"Подобная практика позволяет своевременно координировать ситуацию и быстро реагировать на факты нарушений", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ на территории Республики Алтай для профилактики дальнейшего распространения инфекции специалисты Роспотребнадзора проводят обследования объектов массового посещения людей, в ходе которых проверяют соблюдение дезинфекционного режима.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.02.2020 12:34
- гость -

не нагнетайте!
а то я ещё не купил...

8.02.2020 12:34
- гость -

Политику ценообразования в отношении медицинских масок обсудят на заседании оперативного штаба.

А что тут обсуждать? Выше спрос, меньше товара - выше цена.

8.02.2020 12:36
- гость -

Интересно это дурачье понимает почему, например чёрная икра стоит дорого или почему на Новый Год на такси уехать намного дороже?

8.02.2020 12:37
- гость -

Вчера была в аптеках (трех, лекарство искала), никто маски не покупал вообще.

8.02.2020 12:41
- гость -

понятие "необоснованное завышение цены" в отношении мед.масок не катит ибо цена на них никак не регламентируется. Есть спрос значит будут завышать, это просто бизнес. В прокуратуре это прекрасно понимают и давить будут на другое, на что именно, да найдут на что. Выход только если маски возвести в категорию жизненно необходимых, но учитывая копеечную себестоимость и соответственно копеечную зарегистрированную цену их проще будет не выпускать чем выпускать, Проблем меньше. Что, впрочем, сейчас и происходит с дешевыми таблетками.

8.02.2020 12:57
- гость -

Цену определяет соотношение количества товара или услуги к желающем её получить. Ещё каких-то 130 лет назад алюминий был редок и стоил дороже золота, а сейчас его полно и цена многократно упала.

8.02.2020 13:11
!

знали бы ещё алтайские долбонаты что маска не спасает от заражения, заражение происходит в том числе и через кожу, масски носят ЗАРАЖЕННЫЕ чтобы снизить распространение инфекции, да и то маска эффективна в течении 1-2 часов, потом надо обязательно ей менять и правильно уничтожать

8.02.2020 13:13
- гость -

Ну тупые!

8.02.2020 13:43
- гость -

Все равно многие умрут.
Прежним мир уже не будет

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