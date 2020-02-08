Снежная глыба едва не убила двоих прохожих в Барнауле. Видео

Крупная снежная глыба едва не приземлилась на головы двоим прохожим в Барнауле – она скатилась на то место, где они прошли, буквально через секунду. Видеозапись инцидента, который случился на площади октября, опубликовали в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что масса из снега и льда сошла с балкона. Примечательно, что люди никак не реагировали на нее, пока она не ударилась об асфальт.

Напомним, если вы идете по тротуару и слышите подозрительный шум сверху – не останавливайтесь, не поднимайте голову и не рассматривайте, что там случилось. Скорее всего, это сходит снег или падает ледяная глыба.

Сотрудники МЧС советуют быстрее прижаться к стене здания, потому что козырек крыши послужит укрытием.