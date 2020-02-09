Похудеть, не голодая. Топ-20 продуктов, сжигающих жир

Список продуктов, которые стоит включить в рацион, чтобы быстрее похудеть, при этом сильно не голодая составил портал SiteUA.org. Эксперты подобрали 20 эффективных жиросжигателей – пищу, которая ускоряет расщепление полученных жиров.

В первую пятерку вошли кисломолочные продукты (нежирные йогурт, кефир, простокваша и творог), имбирь, капуста, огурцы и корица. Молочка, огурцы и капуста можно применять в качестве полноценных порций для приема пищи, в то время как имбирь будет полезен как вкусовая добавка. Корицу следует добавлять в напитки (чай, кофе) или даже кефир.

Замыкают топ-10 грейпфруты, зеленый чай, вода, малина и горчица. Некоторых удивит наличие в этом списке воды. Но на самом деле обильное питье – это важнейшая составляющая большинства диет. И не только потому, что она заполняет желудок, не атакуя при этом обилием калорий. Вода вымывает из организма лишние соли и улучшает метаболизм.

Открывают вторую десятку апельсины, миндаль, хрен, фасоль и кокосы. В обществе распространен миф, что цитрусовые, в том числе и апельсины, вызывают повышенный аппетит, и поэтому их лучше не есть при диетах. Но стоит помнить, что они богаты клетчаткой, эфирными маслами и флавоноидовыми, что создает благоприятные условия для расщепления жиров.

Последними в топ-20 для желающих похудеть эксперты указали ананасы, папайя, красное вино, яблоки/груши и овсянку. Любой алкоголь вреден в больших количествах, но полстакана красного вина после приема пищи несет и пользу для здорового человека – замедляет отложение жиров за счет блокировки рецепторов в жировых клетках.

Стоит уточнить, что не нужно ограничивать себя исключительно этими продуктами. Представленный список – это лишь ежедневное дополнение к пище, которое поможет сжигать лишние жиры. Они не спасут при регулярном переедании, но при нормальном питании без голодных диет помогут стабилизировать вес.