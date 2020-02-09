Неизвестный в полицейской форме пугает барнаульских детей гениталиями

В социальных сетях появились ориентировки на мужчину, который якобы показывает детям половые органы.
"7 февраля около 17:00 по адресу Павловский тракт, 271а, в одной из квартир неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего, а именно демонстрировал половой орган", – написали барнаульцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По информации МК, мужчина, переодетый в полицейскую форму, ходил по квартирам и показывал детям гениталии. На фото он в обычной одежде.
Полиция проводит проверку по данному факту.
Комментарии
как неизвестный попал в квартиру с малолетним? что подтверждает демонстрацию полового органа малолетнему? на самом ли деле был неизвестный или это домыслы взрослых?
Почему решили, что это не сотрудник полиции?
Весна пришла! Сезон обострений.
13:45Санёк
А кто решил, что это сотрудник полиции?
Кроме вас, главного свидетеля, кто еще конкретно это может подтвердить?
Бедные дети, чем только их не пугают.
Да такую форму в любом военторге можно купить
мужчины такие животные...
9.02.2020 14:16, конечно, с бабами-то куда лучше, да, лиза?
Может он хочет размером помереться?
"гость
мужчины такие животные..." А кто их родил? ))
Поймать.Отрезать. И ему будет хорошо , и нам спокойно за детей и внуков!!
Родителей ребенка, который открыл дверь изваращенцу, тоже надо проверить, для ребенка все могло быть хуже, если бы он не только показал, а использовал. Что родители ребенку говорили, никому не открывай, кроме полицейских, сантехников, электриков, врачей, учителей и так далее?