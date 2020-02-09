Власти назвали мотив стрелка, который убил 26 человек в Таиланде

Премьер-министр Таиланда рассказал, что военный открыл стрельбу по людям из-за проблем с продажей дома, пишет РБК.

Раньше у стрелка не наблюдалось никаких проблем, но он почувствовал себя обманутым в сделке по продаже дома, где был замешан родственник командира военного. Это командир стал первой жертвой стрелка.

Сначала он открыл стрельбу на территории воинской части, где убил еще двух человек – военного и 63-летнюю женщину. Затем стрелок направился в торговый центр, по пути расстреливая гражданских. Посетителей и сотрудников торгового центра злоумышленник взял в заложники.

По уточненным данным, в результате его действий 26 человек убиты и еще 57 получили ранения.