Власти назвали мотив стрелка, который убил 26 человек в Таиланде

Премьер-министр Таиланда рассказал, что военный открыл стрельбу по людям из-за проблем с продажей дома, пишет РБК.
Раньше у стрелка не наблюдалось никаких проблем, но он почувствовал себя обманутым в сделке по продаже дома, где был замешан родственник командира военного. Это командир стал первой жертвой стрелка.
Сначала он открыл стрельбу на территории воинской части, где убил еще двух человек – военного и 63-летнюю женщину. Затем стрелок направился в торговый центр, по пути расстреливая гражданских. Посетителей и сотрудников торгового центра злоумышленник взял в заложники.
По уточненным данным, в результате его действий 26 человек убиты и еще 57 получили ранения.
Комментарии
только идиот будет играть в мошенничество с человеком имеющим доступ к оружию
Не удивлюсь, если потом выяснится, что убийца исповедовал "самую миролюбивую религию" и орал "аллахакбар".
Прям над твоим постом, бро, спам следующего содержания:
"только идиот будет играть в мошенничество с человеком имеющим доступ к оружию" ))))