Без рубки деревьев: стало известно, где в Барнауле построят два спортивных комплекса

Мэрия Барнаула определилась с двумя участками, где в ближайшие годы будут построены два первых физкультурно-оздоровительных комплекса. В минувшие выходные и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по осмотру площадок под спортивные объекты. Один из ФОКов будет построен на улице Сиреневой.
По словам вице-мэра Сергея Дёмина, в этом году будут выполнены работы по строительству дороги на улице Сиреневой, от Взлетной до Балтийской. Стоимость работ – 125 миллионов рублей.
Отметим, ранее мэрия Барнаула и Минспорт края приняли решение не строить объект на территории парка имени Ленина. Для этого необходимо было бы вырубить несколько сотен деревьев.
"В следующем году завершат участок от Балтийской до Северо-Власихинской. В квартале "2009" предусмотрено строительство 13 жилых домов, девять из которых уже построены, а также детский сад, школа и спортивный комплекс. Участок площадью 2,8 га, объект расположится на площади 0,8 га, на оставшейся территории будет сформирована парковая зона", – приводит мэрия Барнаула слова Сергея Дёмина.
По мнению Вячеслава Франка, строительство ФОКа на этой площадке актуально и целесообразно.
"В границах квартала Павловский тракт – ул. Власихинская – ул. Попова, это восемь микрорайонов, где проживает порядка 60 тысяч человек. Лучшего места для размещения ФОКа не найти. Этот пустырь на улице Сиреневой превратится в красивую зеленую зону с современным физкультурно-оздоровительным комплексом. Тем более что у жителей есть запрос на спортивный объект именно здесь для занятий физической культурой и спортом", – отметил Франк.
По информации мэрии, еще один объект появится на стадионе "Лабиринт" (Юрина, 197). Также в Барнауле к 2024 году возведут еще два подобных объекта. Сейчас мэрия ведет поиски территории под их строительство. Каждый обойдется в 140 миллионов рублей.
Комментарии
Неужели прозрели? А чего раньше-то не хватало, чтоб не устраивать скандал?
Ну вот наконец то взялись за ум и начали делать правильно. Вся эта ситуация - ещё одно доказательство, что чтобы власть работала на неё надо давить и обязательно выходить на уличные протестные акции.
Давыеживались сейчас вместо облагороженного участка парка и спортивного комплекса. Будете по зараслям ходить да на собачие мины наступать а лет через 5-10 это место попилят и высоток настроят там от островского недалеко осталось. И ни какому зоопарку или парку не отдадут денег у них нет. А такое место бесплатно не пропадёт.
создавался ажиотажж и кипучая деятельность
Ничего не вижу плохого в прежнем месте.
Молодец Франк, выехал на белом коне и получил +100 к мэрскому креслу. А вот товарищ Перфильев в этой ситуации показал свою профнепригодность (читайте, что он наговорил), а уж депутат Иван Нифонтов который хотел едва ли не морды бить тем кто не даёт строить ФОК совсем опозорился. Ну и не забываем Перерядова, который не хотел учитывать желание населения. Не забываем своих "героев"!
Пусть на задворках строят.
Какие задворки? Попробуй вот это опровергнуть...
"В границах квартала Павловский тракт – ул. Власихинская – ул. Попова, это восемь микрорайонов, где проживает порядка 60 тысяч человек."
Товарищ Перфильев вообще очень странно себя вел в этой ситуации. Заметил первым все, а потом в кусты - разребайте без меня