Отлетались. В Барнауле отменят чартерный рейс на Таиланд

В феврале из Барнаула на тайский остров Пхукет перестанет летать один из двух рейсов. Туроператоры решили снять полетную программу из-за нерентабельности и снижения спроса, пояснили amic.ru в местных агентствах.
Боятся лететь в Азию
Традиционно январь, февраль и март были популярными месяцами для отдыха на Пхукете, но в этом году традиция сломалась. "В прошлые годы путевки туда хорошо продавались даже по высоким ценам, без горящих и специальных предложений", – рассказала amic.ru Людмила Иванова, руководитель турфирмы "Пятница".
Однако в этом году продажи туров на это направление немного упали. Турагенты не исключают, что на падение спроса могла повлиять ситуация с эпидемией коронавируса. Люди боятся лететь на курорты Юго-Восточной Азии, несмотря на аргументы турагентов о том, что в Таиланде все спокойно и опасности нет. К тому же часть туристов, рассчитывающих отдохнуть в Юго-Восточной Азии, отложили свой отпуск на лето и стали бронировать путевки в Турцию.
Два самолета – много
Из Барнаула на Пхукет сейчас можно отправиться двумя рейсами. Первый – на самолете авиакомпании Royal Flight, который используют сразу три туроператора: Coral Travel, Pegas Touristik и Sanmar. Второй – от авиаперевозчика Azur Air с туроператором Anex Tour. Однако в последнее время загрузка была невысокой, говорят турагенты.
"Для марта два самолета на Пхукет для нашего маленького города всегда было много. А одного рейса для конца сезона вполне достаточно", – отметила Елена Ришко, руководитель турфирмы "Глэм тур".
Во всяком случае, сейчас полетная программа Anex Tour из Барнаула не отменена, и в марте вылеты запланированы. Более того, улететь на Пхукет барнаульцы могут из Новосибирска, откуда рейсов стоит гораздо больше, а до Толмачева из краевой столицы ездит бесплатный трансфер туроператора Pegas Touristik. Поэтому в случае чего барнаульцы могут купить путевки с вылетом из Новосибирска и в цене не проиграют.
Последний рейс авиакомпании Royal Flight запланирован на 19 февраля. Те туристы, которые должны были лететь из Барнаула в марте на рейсе Royal Flight, полетят из Новосибирска, некоторых пересадили на барнаульский рейс Anex Tour.
На лето прямые рейсы на Пхукет из аэропорта краевой столицы обычно не ставят. После перерыва полетные программы возобновляются осенью, когда на курортах устанавливается благоприятная погода.
Комментарии
Да если честно, с Новосибирска подешевле получается. Процентов 5-7 точно экономится.
И как же теперь барнаульцы без тайских трансов останутся?
Потому что изъездили уже Тайланд. Каждую зиму одно и то же-Вьетнам и Тай. Из того же Кемерово летают в ОАЭ, Гоа, Китай. Летом как обычно будет Турция. Люди хотят летать и отдыхать и пользоваться при этом родным аэропортом, а не Новосибирским.
11.02.2020 08:34
- гость -
Барнаульцы отдыхать туда летают, море, острова, а кому надо трансов, с успехом заменят такие, как ты. И лететь никуда не надо, экономия сплошная.
родной аэропорт это полный геморр
летаем через новосиб
В сложившейся централизованной логистической системе, Барнаул оказался на периферии. Туристам тут делать нечего, инвесторам тоже, работы нет. Дотационным регионом в сложившейся политико-экономической системе, для местных властей бы быть спокойно и комфортно.
да денег просто у людей все меньше
По всей России рейсы в марте снимают, больше всего в Сибири. В Томске Корал снимает рейсы, в Новокузнецке, Кемерово и Новосибирске прореживают. Даже Москвы коснулось, не могут Кубу загрузить...
11.02.2020 09:07
- гость -
Ну вот. один из любителей тайских трансов уже возбудился!
11.02.2020 09:07
- гость -
Да, да. расказывай. Отдыхать ты туда ездишь, конечно!
озаботы везде трансов узрели?
И тут стукнутых головой с гормональными нарушениями хватает.
11.02.2020 09:16
- гость -
Да более-менее нормально у нас, что уж гнать, постоянно летаю. По прилету разве что долговато мурыжат, это да, но в прошлом году уже шустрее шевелились.
Зато не тащиться до Новосиба. Дорога из Барнаула переносится гораздо легче, времени почти в 2 раза меньше уходит. Я раз из Новосиба слетал и отказался от такой затеи, или Барнаул или уж Москва, если от нас не летают.
После выступлений министра здравоохранения Тайланда ,вообще подумаешь надо ли..он заявил,что туристов,которые отказываются носить маски на улице,нужно немедлено возвращать на родину.Типа азиаты носят,а европейцы и русские отказываются.Кстати маска во Вьетнаме всегда стоила в пределах 30-35 рублей за штуку,правда они идут у них в виде респиратора.В Тайланде маски стоят чуть дешевле,но они напоминают наши медицинские.Как цены на маски у нас в России приравняются к мировым,китайцы перестанут скупать их оптом,станет не выгодно.
В Белокуриху будете ездить. И на Бирюзовую Катунь. Как миленькие!
Нормальная практика. Бизнес, и ничего личного. Когда появится спрос - откроют эти рейсы вновь.
Край всегда был периферией страны, что при Советах, что после.
Почему такой холивар только сейчас возник?
Объективно, что из себя представляет Барнаул - столица периферийного дотационного и экономически неперспективного региона. Нет платежеспособного спроса - нет и песен)
По хорошему, властям региона следовало бы трезво взглянуть на себя, и определить свои слабые и сильные стороны как субъекта Федерации, и определить свои приоритеты в экономике, и в социальной сфере. В том числе и транспортную инфраструктуру.
Лично я уже давно не летаю из аэропорта им Титова, обычно это Толмачи. Это всегда выходит и дешевле, и выстроено с точки зрения логистики.
Плюс в Толмачах есть Бирман)))