Более половины россиян одобряют служебные романы

53% россиян одобряют служебные романы. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

69% опрошенных не приходилось скрывать отношения от коллег и начальства. В сокрытии служебных романов призналась треть участников исследования.

Также респонденты рассказали о сложностях, которые могут возникнуть из-за любовных отношений на работе. Среди основных – перенос домашних конфликтов на работу и наоборот и сплетни в офисе.

При этом 62% уверены, что могут совмещать работу и любовь. Четверть опрошенных (в основном женщины) пожертвуют отношениями ради карьеры.