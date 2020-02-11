С ветерком. Жителям Барнаула предложили пересесть на велосипеды 14 февраля

Барнаул присоединился к всероссийской акции "На работу на велосипеде", сообщает пресс-центр мэрии. Она пройдет в краевой столице 14 февраля под лозунгом "Зима, любовь, велосипед".
Горожанам предлагают доехать на велосипеде до места работы или учебы и оценить все преимущества этого вида транспорта.
Основная цель акции – доказать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, которая к тому же благотворно сказывается на здоровье и экологии.
"Передвижение на нем является хорошим способом заботы о своем здоровье и способствует улучшению экологии, – уточнили в отделе по охране окружающей среды администрации Барнаула. – Велосипед – самый быстрый вид транспорта при поездках на расстояние до 5 км, по городу можно передвигаться избегая пробок".
Участников акции будут ждать в "энерготочке" на нулевом километре с 7:00 до 10:00. Там можно сделать фотографии, пообщаться с другими велосипедистами и принять угощения.
Согласно прогнозу синоптиков, 14 февраля днем в городе будет от -3 до -5 градусов, а ночью – от -16 до -18 градусов. На дорогах – сильная гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.
Поэтому желающим принять участие в акции стоит всерьез задуматься не только о более теплой одежде, но и о шипованной резине.
Комментарии
Подарите лучше всем Велосипедистам Светоотражающие (наклейки, значки и т.д.)!
Что этим велосипедистам этот ваш Чай???
Это представители власти , которую должны выбрать 14 февраля . Издеваются над городом. Шутники.
Хороший велосипед стоит дороже стареньких жигулей.
"Горожанам предлагают доехать на велосипеде до места работы или учебы", максимум куда смогут доехать - до травмпункта и то на скорой! Какой велосипед??? Лед кругом припорошенный снегом!!!
Проблема в том, что акция с велосипедами-федеральная. Её организаторы сидят в Москве и спускают задания в регионы. При этом они понятия не имеют, как складывается жизнь в таких отдалённых регионах, как Алтайский край. Для Москвы Россия заканчивается за Уралом. А там тепло. А нашим здесь исполнителям приходится отчитываться. Вот и получается такой бред.