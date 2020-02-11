Как в 2017-м. Паводок в Алтайском крае может пойти по сценарию трехлетней давности

Обилие снега, неглубокое промерзание почвы и малое содержание влаги в верхнем слое земли свидетельствуют о том, что весенний паводок в Алтайском крае может пройти по образцу 2017 года, рассказал главный синоптик региона Александр Люцигер.

Как сообщают в городской администрации, на совещании по подготовку к паводку в мэрии Люцигер уточнил, что при наихудшем сценарии развития подтопит низменные участки и придомовые территории. Но давать точные прогнозы еще рано.

"Климат постоянно изменяется, поэтому на сегодняшний день мы можем только оценить предпосылки, вести постоянный мониторинг ситуации", — заявил Люцигер.

По словам синоптика, уверенно говорить о прогнозе паводка можно будет не раньше, чем во второй декаде марта.

Отметим, что самый разрушительный паводок в Алтайском крае за последние полвека случился в конце мая – начале июня 2014 года . Причиной природной стихии тогда стали затяжные дожди, обрушившиеся на Алтай. Началось стремительное повышение уровня рек Бии, Катуни, Чарыша. В результате погибли шесть человек.

Из подтопленных домов в Алтайском крае переселили более 21 тысячи человек, в пунктах временного размещения оказались почти полторы тысячи человек.

Было разрушено 230 километров дорог, а также около 450 объектов инфраструктуры. Водой размыло и уничтожило несколько десятков мостов. Общий ущерб от наводнения в регионе, согласно официальным данным, составил около 5 миллиардов рублей.