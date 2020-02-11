Производитель прокомментировал "взрыв" колбасы в Туле

Информацию о самопроизвольном взрыве вареной колбасы прокомментировали РИА "Новости" в пресс-службе "Группы Агроком", в состав которой входит колбасный завод "Тавр" – производитель колбасы.

Представитель компании уточнил, что вся продукция проходит строгий контроль на всех этапах производства.

"Характер несоответствия проверяется по всем контрольным точкам: сырье, термические режимы, выходной контроль и лабораторные исследования", – пояснил он.

В связи с этим в "Группе Агроком" полагают, что если взрыв был, то он случился из-за нарушений условий хранения.

"При температуре воздуха от 0 до +6 градусов и относительной влажности не выше 75% срок годности составляет 60 суток, – пояснили в компании. – При нарушении целостности упаковки при соблюдении тех же условий – трое суток".

Сейчас производитель уточняет информацию о "судьбе" остальной партии, выпущенной в объеме 11,34 тонны.

Ранее жительница Тулы опубликовала снимки колбасы, которая сама взорвалась просто лежа на столе. По ее словам, она купила ее в магазине "Магнит". До конца срока годности оставалось несколько дней.