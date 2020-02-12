На коньках быстрее. Утро в Барнауле начинается с гололеда и серьезных пробок

Утро 12 февраля встречает барнаульцев серьезными пробками, на дорогах наблюдается сильный гололед.

На данный момент сервис "Яндекс.Пробки" оценивает затруднение движения в восемь баллов из 10.

Крупнейшие заторы на улице Советской Армии – от Телефонной до Павловского тракта. По версии "Яндекса", на преодоление этого участка уйдет полчаса.

Те же 30 минут придется потратить на отрезок самого Павловского тракта – от Малахова до Фурманова.

Кроме того, затруднения движения наблюдаются на Малахова – от 42-й Краснознаменной Бригады до Антона Петрова, на проспекте Ленина – от Северо-Западной до проспекта Строителей.