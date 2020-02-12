На коньках быстрее. Утро в Барнауле начинается с гололеда и серьезных пробок

Утро 12 февраля встречает барнаульцев серьезными пробками, на дорогах наблюдается сильный гололед.
На данный момент сервис "Яндекс.Пробки" оценивает затруднение движения в восемь баллов из 10.
Крупнейшие заторы на улице Советской Армии – от Телефонной до Павловского тракта. По версии "Яндекса", на преодоление этого участка уйдет полчаса.
Те же 30 минут придется потратить на отрезок самого Павловского тракта – от Малахова до Фурманова.
Кроме того, затруднения движения наблюдаются на Малахова – от 42-й Краснознаменной Бригады до Антона Петрова, на проспекте Ленина – от Северо-Западной до проспекта Строителей.
Комментарии
Унылость и однообразие ежедневно предоставляемой новости о пробках, походу совершенно изнурили местных комментаторов.
ага-ага лень из пустого в порожнее туды-сюды
а причина то в чем?
12.02.2020 09:41
Панночка
А причина не одна, их несколько. Но каждый комментатор обычно говорит о том, что интересно именно ему.
ну встретило и встретило
А причина не одна, их несколько. Но каждый комментатор обычно говорит о том, что интересно именно ему.
я не про причины которые коментаоры пишут, а реальные.
Амик, такую новость можно постить каждый день дважды, утром и вечером, т.к. ничего в нашем городе не меняется, и пробки уже давно стали обыденностью для тысяч граждан...
и в обед можно пилить новость вон вчера в обед было 8 баллов