Россиян признали одной из самых интернет-зависимых наций

Аналитики из компании We Are Social провели исследование и выявили, сколько времени население планеты провело в интернете в 2020 году. Как заявляют эксперты, доступ в Сеть имеют 4,5 миллиарда человек, 3,8 миллиарда из которых зарегистрированы в соцсетях.

Среднее затраченное время на интернет по планете равняется 6 часам 43 минутам в сутки – это почти 40% времени бодрствования, или около 100 дней в году.

Отмечается, что в России у 76% населения есть доступ в Сеть – это 109,6 миллиона человек. Причем россияне оказались одними из тех, кто в интернете проводит наибольшее количество времени.

В рейтинге россияне заняли 15-е место по затраченным часам, и в среднем находятся в Сети 7 часов 17 минут в сутки. Первое же место досталось Филиппинам – на онлайн жители этой страны тратят в среднем 9 часов 45 минут. А вот последнее место в топе в очередной раз завоевали японцы – 4 часа 22 минуты.