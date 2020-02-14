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Вячеслав Франк стал главой Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк стал главой Барнаула на ближайшие пять лет. Такое решение несколько минут назад приняли депутаты городской думы на заседании 14 февраля. За ходом открытого голосования следил и корреспондент amic.ru.

Градоначальника выбирали 38 народных избранников (всего их 40, но некоторые отсутствовали). За Франка, как и ожидалось, проголосовало большинство.

Как распределились голоса

  • Вячеслав Франк, исполняющий обязанности мэра, первый заместитель главы администрации – 29.
  • Алексей Скосырский, индивидуальный предприниматель, депутат Барнаульской городской Думы от ЛДПР – 3.
  • Елена Хрусталёва, депутат БГД от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медуниверситета – 3.
  • Сергей Шумов, бизнесмен – снялся с конкурса за несколько дней до него.
  • Андрей Крылов, бизнесмен – снялся с конкурса в день "выборов".
  • Алексей Шипунов, безработный – 0.
  • Владимир Барсуков, пенсионер и бизнесмен – снялся с конкурса в день "выборов".
  • Артем Зеров, член Общественной палаты Алтайского края – 0.
  • Василий Часовских, пенсионер – 0

Хотя тут есть технический момент: указанное количество голосов – за внесение кандидата в список. В итоговом голосовании принял участие только Франк. За него проголосовали 32 депутата: единороссы и либерал-демократы. Коммунисты были против, эсеры не голосовали.

Как проходило голосование

Голосовали депутаты исключительно по партийному признаку. "Единая Россия" Франка поддержала официально, для этого даже пришлось собирать конференцию, где было почти 300 делегатов. А потому все единороссы (кстати, в этот раз голосование было открытым) проголосовали именно за него. Скосырского поддержали его коллеги по ЛДПР, плюс он сам. Коммунистку Хрусталёву – два депутата КПРФ и она сама. Трое депутатов от "Справедливой России" поднимать руки за кого-то из кандидатов не стали. Партия неоднократно призывала вернуть прямые выборы мэра, которые в Барнауле отменили в 2010 году. Сейчас градоначальника назначают депутаты из числа кандидатов, подавших документы.

Справка

Вячеславу Франку 54 года. В органах местного самоуправления города работает с 2007 года. До назначения первым заместителем в 2017 году пять лет был в должности заместителя, а еще ранее возглавлял управление единого заказчика в сфере капитального строительства  Барнаула.

Каждый кандидат перед голосованием представил БГД свою программу. Как это было, расскажем чуть позже.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.02.2020 10:31
Вах

О, бедный мэр, одни заботы и заботы
Электорат раздумал выбирать
А понедельник начался с субботы
И горожанам мэра не понять.
А мэр всю жизнь любил общаться
А мэр ключи найдет к любому
От кресла уже поздно отрекаться
Ведь песню сердца не пропеть другому!
Опять зима так неожиданно пришла
Опять дороги льдом не тормозят
Опять вода напором не пошла
Опять "сосули" гражданам грозят.
Подрядчики бюджет проели
А территория лучше не стала
И бедный мэр совсем уж на пределе
И мэра бедного совсем уж все достало.
А мэр всю жизнь любил общаться
А мэр ключи найдет к любому
От кресла уже поздно отрекаться
Ведь песню сердца не пропеть другому!
А в праздник люди погуляли
Старался мэр, чтобы спокойно отдохнули
И мэра понапрасну не ругали
И не упали чтобы проклятые сосули.
Опять комиссия - проверка по бюджету
Куда потратили и сколько и зачем
Все мэра бедного призвать хотят к ответу
А он не виноватый ну ничем.
В казну налогов не хватает
И городской бюджет не безразмерный
А депутат все критикует, выступает
Ну, до чего же, сволочь, он зловредный.
А мэр всю жизнь любил общаться
А мэр ключи найдет к любому
От кресла уже поздно отрекаться
Ведь песню сердца не пропеть другому!
О бедном мэре замолвите вы слово
Не та без мэра потечет вода
И не придет, наверно, лето снова -
Зимой все не отпустят холода.
О, бедный мэр, одни заботы и заботы
Электорат раздумал выбирать
А понедельник начался с субботы
И горожанам мэра не понять..

автор: Павел Богданов

14.02.2020 10:31
- гость -

А что, еще варианты были..? Никто и не сомневался...

14.02.2020 10:33
- гость -

Милочек, а пешеходные зоны то чистить начнут? А дворы? А то и до магазина бедной пенсионерке за хлебушком совсем невозможно дойти.

14.02.2020 10:34
- гость -

вжух и Франк в главе
молниеносная карьера

14.02.2020 10:38
- гость -

Милочек, а пешеходные зоны то чистить начнут? А

Скоро само растает. ...но вы держитесь!

14.02.2020 10:57
- гость -

усё по советскому учебнику

государство есть диктатура правящего класса
партия есть авангард класса
)))

14.02.2020 10:59
- гость -

Вы, эта, с чего решили, что милочек что-то должен населению - ведь оно к его назначению никакого отношения не имеет!

14.02.2020 11:03
- гость -

14.02.2020 10:59
Ну так и с населения у милочка какой спрос?Ты кто такой?Давай до свиданя!

14.02.2020 11:03
- гость -

как деградирует Барнаул-Вы посмотрите на его лицо

14.02.2020 11:05
- гость -

Ну фсьо!
Поздравляю вас, горожане!
Городу писец.

14.02.2020 11:06
- гость -

14.02.2020 11:03
А вот лица я попрошу не касаться!(с)
Нам что во главе "Ален Де лон" нужен?

14.02.2020 11:08
- гость -


14.02.2020 11:03
- гость -
Увы, так не получится. Население свои обязанности будет исполнять исправно, а вот требовать ничего не сможет...

14.02.2020 11:08
- гость -

к человеку с привлекательной внешностью больше доверия, ну чисто психологически

14.02.2020 11:08
- гость -

Нам что во главе "Ален Де лон" нужен?

Как минимум не ворюга....
Но партия жуликов и воров, решили по своему.

14.02.2020 11:13
вова

ох и болото! Давно мэров не выводили

14.02.2020 11:18
- гость -

14.02.2020 11:03
- гость -
как деградирует Барнаул-Вы посмотрите на его лицо



почему Барнаул?
его горожане не выбирали

депутаты да, деградируют
посмотрите на Штань еще

14.02.2020 11:19
- гость -

Это очень хорошо! Молодцы единороссцы!
Больше ада, больше угара!
Добить город окончательно, а там уж ...их самих как партии не будет...

14.02.2020 11:23
гость

Маню Пруссакову нужно было в мэры. а может быть еще и Молотова??????????вот было бы круто!!!!

14.02.2020 11:23
- гость -

"Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатишное" (с)

14.02.2020 11:25
- гость -

По реке кровавых слез
К берегам обмана
Невезучая страна
Держала путь

14.02.2020 11:25
- гость -

Весь город поздравлямба !!! Такое радостное событие

14.02.2020 11:28
обезьяна

тоже закроют. делов та

14.02.2020 11:30
обезьяна

14.02.2020 10:31
- гость -
А что, еще варианты были..? Никто и не сомневался...
*********

выход там где вход
или опять будете песню петь- что кто кроме него??

14.02.2020 11:41
- гость -

Чо до мордылица докопались??
Он не кинозвезда.

14.02.2020 11:42
обезьяна

в человеке должно быть все прекрасно.. не?

14.02.2020 11:46
Содержатель

За предыдущих трёх, навязанных населению БарнАула жуликов, мандатники не желают понести наказание ???

14.02.2020 11:46
- гость -

14.02.2020 11:42
Главное-усы,лапы,хвост!Т.е. документы.

14.02.2020 11:58
- гость -

ну был же Ельцин президентом ... и этого переживем!

14.02.2020 12:03
- гость -

Так он мер или ситькин манагер?

14.02.2020 12:10
барнаулец

а чего на фото как будто молится.....боялся что артисты текст забудут или не в то время руку поднимут)))) превратили в фарс. а сейчас еще ЕР отчитается мы победили на выборах главы Барнаула ура ура... противно

14.02.2020 12:17
- гость -

А кто сейчас в роли серых кардиналов?
Кто в реальности правит и бюджеты осваивает?

14.02.2020 12:23
- гость -

Нет чтобы поздравить человека с победой, пожелать здоровья, успехов, благ и процветания. Одни пугалки...

14.02.2020 12:35
гость

Если бы поставили Молотова. Лучше было бы?

14.02.2020 12:35
Гость

Вячеслав Генрихович поздравляем с победой вы для города тот кто нужен а писаки были всегда

14.02.2020 12:36
- гость -

послушать тут некоторых, так любого в грязь втопчут. Совсем оскотинились горожане. То им лицо не нравится, то вором назовут, еще какую то квартиру припишут.... Вам не угодить

14.02.2020 12:36
- гость -

14.02.2020 12:35
Откуда такая уверенность,что нужен именно он?

14.02.2020 12:41
- гость -

Ну для начала испытание паводком, ну а дороги и сами растают и вообще это предыдущий мэр не доглядел!

14.02.2020 12:53
- гость -

Да и паводок сам пройдет.
Поглушат рыбу пару раз динамитом и скажут что АК спасли, компенсируйте нам миллиард.

14.02.2020 13:01
- гость -

14.02.2020 12:35
Гость,что Вы молчите,как рыба об лед?Откуда такая уверенность,что для нашего города нужен именно Вячеслав Генрихович?

14.02.2020 13:03
обезьяна

14.02.2020 12:35
Гость
Вячеслав Генрихович поздравляем с победой вы для города тот кто нужен а писаки были всегда



лизинг да?)
я не писака
я живу в городе, мне не все равно

14.02.2020 13:10
- гость -

Ну и правильно.Всё равно среди претендентов не было гомосексуальной негритянки, а выбор любого другого недемократичен с точки зрения либеральной этики.

14.02.2020 13:26
Митенька ржевский

Вячеслав Франк стал главой Барнаула
***
Вот это поворот! Как неожиданно практически для всех!

14.02.2020 13:32
Митенька ржевский

Так и хочется сказать проклятому Конгрессу Северо-Американских Соединённых штатов: вот, смотрите и учитесь, вот она, настоящая демократия, т.е. власть народа! Народ выбрал!

14.02.2020 13:35
- гость -

Предлагаю дружно об мыть это дело, выбирайте место и всем городом отметим сие событие!!! Кагбэ пятницо)))

14.02.2020 13:39
- гость -

Просто поздравляю человека с избранием.
Работа адовая, если еще обращать внимание на то, что о нем пишут и говорят, то с ума можно сойти.

Терпения Франку, понимания и поддержки на всех уровнях власти.

Собаки лают, корован идет.

14.02.2020 13:39
- гость -

14.02.2020 13:35
- гость -
Дома у Франка.

14.02.2020 13:40
- гость -

14.02.2020 13:39
- гость -
Что за порода-корова н?

14.02.2020 13:45
- гость -

14.02.2020 13:39 (1)
- гость -

перестаньте лаять и догоняйте корован

14.02.2020 13:45
Снайпер

А это не при нем ли и благодаря ему ли Барнаул становится все хуже и хуже для проживания?
- точечная застройка, при этом географический центр города (Коммунаров/Юрина) - деревня.
- ужасно некомфортные дороги, каждый день 8-10 бальные пробки
- попустительство в части благоустройства (парк им.Ленина заброшен и порос кленами, парк Юбилейный пришел в упадок).

Дальше при нем будет хуже.


14.02.2020 13:46
- гость -

Что за порода-корова н?


Н - это сокращение от слова нововыбранная.

14.02.2020 13:46
гость

Предлагаю дружно об мыть это дело, выбирайте место и всем городом отметим сие событие!!! Кагбэ пятницо)))

Отличная мысль! Где собираемся?

14.02.2020 13:50
Fkt

Такое единение говорит о явном согласии в обществе. Все довольны и рады успехами и достижениями.

14.02.2020 14:02
- гость -


14.02.2020 13:39
- гость -

............................
Собаки лают, корован идет.

***********************************************
Вот такие вот и поддерживают Франка (видать стакан водяры им налили они и довольны). А вообще не про Франка речь, а про то, что народ держат за быдло (может оно так и есть, но... обидно), а потому и такое отношение к конкретному лицу (а так поставь любую фамилию от партии Едим Россию, будет тот же самый негатив). Франк ты получил то, что хотел сам.

14.02.2020 14:08
- гость -

Он немец? порядок наведет? Какая мотивация работать хорошо, если так выберут?

14.02.2020 14:10
Гость

14.02.2020 13:39
- гость -
Что за порода-корова н?
Это муж коровы,по русски-бык.

14.02.2020 14:11
- гость -

Смотрю коменты и понимаю, что в основной массе тут только моськи, позволяющие себе тяфкать возле своей будки. Ничего конкретного, кроме пустобрёхства и нытья тут нет.

14.02.2020 14:12
- гость -

14.02.2020 11:08
- гость -
к человеку с привлекательной внешностью больше доверия, ну чисто психологически
------------------------------------------------------------------------------
Конечно, конечно. Так-то ему все доверяют. Исключая тех, кому внешность не нравится.

14.02.2020 14:12
Гость

14.02.2020 13:39
- гость -
Его на эту должность насильно запихивали?

14.02.2020 14:16
- гость -

14.02.2020 14:02
- гость -
Франк ты получил то, что хотел сам.
Вряд ли он этого хотел.Тем более сам.

14.02.2020 14:31
Гость

Вряд ли он этого хотел.Тем более сам.(с)

Пытали? (судя по лицу)

14.02.2020 15:08
- гость -

водкой

14.02.2020 15:25
Гость

Если франк немец, то мож хоть порядок будет

14.02.2020 15:28
Гость

Это про не красивого бабенки пади пишут? Вы на своих гоблинов-мужиков посмотрите. Которые из пивнушек не выходят

14.02.2020 15:51
Как так то

Как народ у нас узко мыслит! Полная деградация! Красивый, не красивый! Хороший, плохой! И ведь есть же люди, который верят в Путина!))) полные дегроды! Вас обворовывают, а вы красивый, не красивый! И смех и грех!

14.02.2020 16:39
гость

на фото, что ж я наделал

про внешний вид, надо сделать блефаропластику, и всё, мужчины это тоже делают

14.02.2020 16:41
гость


14.02.2020 15:28
Гость
Это про не красивого бабенки пади пишут? Вы на своих гоблинов-мужиков посмотрите. Которые из пивнушек не выходят


Совсем не выходят?)

14.02.2020 16:43
гость

У нас только Баварин был видным мужчиной, ну это же не конкурс красоты.

14.02.2020 17:23
Мария Ивановна, пенсионер

Да ладно! Баварин видный… Только на картинке. Была как-то в Драмтеатре на одном торжественном мероприятии. После собравшиеся танцевали вальс в фойе. Мне выпало с Владимиром Николаевичем. Пригласил, а я даже не узнала его. Пока имя не назвал.

15.02.2020 00:49
Morena

- Здрасте, у вас есть иконки?
- нет.
- МММ, а свечки?
- Нет .
- А лампадки?
- Молодой человек, здесь городская администрация. У нас нет ни чего святого.

15.02.2020 00:55
Morena

С лица воды не пить.
Городу нужен хощяйственник, который сможет навести порядок по всем направлениям. И не важно какая у него будет внешность.
Хоть Челентано, хоть Делон, хоть Сигал

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