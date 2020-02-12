Россияне поставили новый рекорд по долгам за алименты

Долги россиян по алиментам за 2019 год достигли исторического максимума, сообщают "Известия" со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Число должников за минувший год уменьшилось, но общая сумма задолженности выросла на 13% и составила 152 миллиарда рублей. Как отмечают в ведомстве, средняя сумма задолженности по алиментам увеличилась до 189 тысяч рублей. На конец 2019 года у приставов насчитывалось 806 тысяч дел о взыскании платежей.
За уклонение от выплат своему ребенку полагается наказание. Так, в случае пропуска платежа могут назначить общественные работы или арест на 15 суток. За второй пропуск уже грозит уголовная статья – до года исправительных или принудительных работ, до трех месяцев ареста или до года лишения свободы в колонии.
Кроме того, приставы вправе запретить должнику управлять автомобилем или покидать пределы Российской Федерации, если тот не выплатил более десяти тысяч рублей алиментов.
Комментарии
Задолженности по алиментам при отсутствии официального места работы рассчитываются из средней по РФ. Итого в четыре раза выше официальных зарплат...
Без официального места работы судья может установить выплату от прожиточного минимума данного региона. Например в А.крае на ребенка сейчас 10146 руб./мес.
т.е 5073 руб на одного.
Враньё. Это не россияне недобросовестные, это гадкий Путен не дал им денег, чтобы они своим детям их дали.
А так бы он бы дал бы денех, и все россияне дружно бы отдали эти деньги своим же детям. Но, это неточно)
С кого можно было взять уже взяли, поэтому число должников уменьшилось, а кто себя прокормить не может , у того тем более нет денег на алименты и поэтому сумма задолженности и выросла, на следующий год установят по алиментам новый исторический максимум.
ниче, мат капитал много еще детей оставит без отцов/алиментов
13:54
Значит не надо платить? Типа ты считаешь, что это лишнее?
А может ты это людям сам в глаза скажешь?
"Число должников ... уменьшилось, но общая сумма задолженности выросла на 13%" - проценты однако, производство так бы росло .
12.02.2020 13:57
- гость -
Не тыкать незнакомым людям не научили?
В глаза все и всем говорю и этим тоже.
14:13
Так то ты мне никто, и я не обязан тебя на вы называть. Не нравится? Иди мимо тогда...
12.02.2020 14:16
- гость -
Хам. наверняка еще и алименщик!
Ванга из Вас так себе, и как человек вы явно какашка.
Дома в жену свою будешь тыкать, и от алиментов потом бегать.
12.02.2020 14:23
- гость -
Ванга из Вас так себе
Ванга из него что надо, достаточно посмотреть, что они вытворяют, чтобы этот капиталл незаконно обналичить))