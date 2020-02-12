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"Вечно молодая" 61-летняя британка раскрыла секреты привлекательности

, ИА "Амител"
По словам женщины, она чувствует себя лучше, чем в 40 лет
Хейли Вернон-Уорд / Фото: Obozrevatel.com

Хейли Вернон-Уорд / Фото: Obozrevatel.com

"Вечно молодая" жительница английского города Брайтон Хейли Вернон-Уорд раскрыла секреты своей неувядающей красоты.

Как сообщает Daily Mail, 61-летняя Вернон-Уорд ежедневно принимает витамины. По ее словам, пищевые добавки придают ей энергии, укрепляют кости и иммунитет.

"Я чувствую себя здоровее, чем в мои 40 лет", – утверждает британка.

Раз в неделю женщина ходит на групповые тренировки на виброплатформах. Кроме того, Вернон-Уорд подчеркнула, что не вкалывала ботокс до 58 лет. Однако в последние годы она периодически пользуется им, чтобы сгладить глубокие морщины на лице.

По словам женщины, не менее важны для красоты отношения в семье. Вернон-Уорд прожила в браке с мужем более 40 лет. По ее мнению, очень важно не растворяться в отношениях и иметь свои увлечения.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.02.2020 15:59
Пенс

Нет, ну вы меня простите, моя жена старше и гораздо привлекательнее, чем ЭТО...

12.02.2020 16:10
Жоржик

Вечно молодая, ну-ну..

12.02.2020 16:11
Друк

На фото 60 летняя женщина.

12.02.2020 16:12
- гость -

Как не крути но драть бабку это не айс.

12.02.2020 16:25
- гость -

Нет, 60 лет никак не могут выглядеть на 20-30-40. На 50 может, но это стоит серьёзных денег на апгрейд и поддержание технического состояния)
Женщины, простите, но вы быстрее мужиков расцветаете, и быстрее увядаете. Это медицинский факт.

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