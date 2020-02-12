Пешком быстрее. Гигантские 10-балльные пробки сковали Барнаул

Весь день 12 февраля Барнаул стоит в пробках. Вечером ситуация усугубилась: сейчас дороги краевой столицы переполнены автомобилями.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 18:40 по местному времени пробки в Барнауле оценениваются в 10 баллов. Наибольшее количество заторов отмечено по всему проспекту Строителей.

Аналогичная обстановка в данный момент наблюдается на ул. Челюскинцев, пер. Ядринцева и на Красноармейском проспекте, а также пересекающих его улиц — Гоголя, Партизанской и Молодежной.

Высокая загруженность также отмечается в районе площади Октября и на Комсомольском проспекте.

Сильные заторы образовались на пересечении улицы Попова и Павловского тракта. Наибольшее скопление машин на ул. Малахова отмечено на пересечениях с ул. Антона Петрова и ул. Юрина.

Сильные пробки образовались на ул. Аванесова и на ш. Ленточный Бор у пересечения с ул. Власихинской.